양주시, 덕계동 도시 취약지역 개조사업 최종 선정…5년간 22억 투입

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 지방시대위원회가 주관하는 '도시 취약지역 생활여건 개조사업' 공모에 덕계동 지역이 최종 선정돼 2027년부터 2031년까지 5년간 총 22억 원을 투입해 생활환경 개선사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

양주시 덕계 도시 취약지역 생활여건 개조사업 주민설명회 기념사진. [사진=양주시]

시에 따르면 이번 사업은 주거환경이 열악하고 생활 인프라가 부족한 취약지역을 대상으로 안전한 생활환경을 조성하고 주거환경 개선과 주민 역량 강화 등을 지원하는 사업이다.

양주시는 덕계동 원도심 가운데 빈집과 노후주택 비율이 높아 정비가 시급한 덕계8통을 우선 사업 대상지로 선정해 공모를 추진했다. 이번 선정으로 국비 15억 원을 확보하면서 덕계동 도시재생을 위한 첫 실행사업을 본격화하게 됐다.

주요 사업은 ▲공·폐가 정비▲노후주택 집수리▲침수 예방을 위한 하수도 정비▲안심 골목길 조성▲주민 공동이용공간 마련▲주민 역량 강화 및 마을관리 기반도 구축할 계획이다.

시는 사업 초기부터 주민 의견을 적극적으로 반영할 방침이다. 빈집과 유휴공간을 주민 공동공간이나 생활편의시설로 활용하는 방안도 검토한다.

또 지역 대학과 유관기관의 협력을 통해 주민 참여 프로그램과 공동체 활성화 사업을 연계하고 사업이 종료된 이후에도 지역 주민들이 직접 마을을 관리할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

양주시는 덕계8통의 생활환경 개선을 시작으로 후속 도시재생사업을 단계적으로 추진해 사업 범위를 덕계동 원도심 전반으로 확대할 계획이다.

양주시가 도시 취약지역 생활여건 개조사업 대상지를 둘러보며 주요 현황과 향후 정비 방향을 주민들과 공유하는 모습. [사진=양주시]

이와 관련해 시는 지난 14일 회천2동 행정복지센터에서 주민설명회를 열고 사업 선정 경과와 추진계획을 설명했다. 이어 사업 대상지를 둘러보며 주요 현황과 향후 정비 방향을 주민들과 공유했다고 설명했다.

정덕영 양주시장은 "이번 공모사업 선정은 덕계동 도시재생을 실제 변화로 이어가는 첫걸음이라는 점에서 의미가 크다"며 "덕계8통에서 시작하는 생활환경 개선을 통해 주민이 변화를 체감하고 그 성과가 덕계동 전체의 도시재생으로 확산될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com