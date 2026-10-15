경기도, 24~25일 도민 참여형 로컬푸드 행사 '맛난 만남' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 15일 수원서 24~25일 ‘맛난 만남’을 개최한다고 밝혔다
- 행사는 우수 농산물 판로 확대와 로컬푸드 가치 확산을 위해 마련했다
- 홍보·체험·판매·힐링존을 운영하며 14세 이상 도민 누구나 참여할 수 있다
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도내 우수 농산물·농촌융복합 제품 판로 확대
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 24일부터 25일까지 이틀간 수원 경기도상상캠퍼스 내 경기도 먹거리광장에서 도민 참여형 행사인 '맛난 만남'을 개최한다고 15일 밝혔다.
도에 따르면 이번 행사는 경기도 내 우수 농산물 및 농산물 가공식품의 판로를 확장해 농가 소득 증대에 기여하는 한편 도민들에게 로컬푸드의 가치를 알리고자 기획됐다. 특히 경기상상캠퍼스 개원 10주년 기념행사와 연계해 풍성한 문화·예술 콘텐츠와 함께 마련된다.
'맛난 만남'은 지역에서 재배된 우수 농산물이 소비자의 식탁에 올라 생산자와 소비자가 서로의 가치를 교유한다는 의미를 담고 있다.
행사장 내부는 '상상'을 테마로 한 4대 맞춤형 특화 구역으로 운영된다. ▲먹거리광장의 비전을 소개하는 '홍보존'▲제철 농산물을 직접 만지고 경험하는 '농산물 활용 체험존'▲도내 농촌융복합산업 인증 경영체의 우수 상품을 선보이는 '농촌융복합 제품 판매존'▲가을 숲 속 휴식 공간인 '힐링존'이 조성된다.
행사는 주말 양일간 오후 1시부터 6시까지 경기상상캠퍼스 먹거리광장 야외공간에서 진행된다. 만 14세 이상 경기도민 및 거주자 누구나 참여할 수 있으며 카카오톡 플러스친구에서 '경기도 먹거리광장'을 추가하면 모바일 초대장을 수령할 수 있다.
이양기 경기도 신성장농업팀장은 "이번 행사를 통해 도민들이 경기도의 다채로운 농산물과 건강한 먹거리 문화를 직접 경험하고 농촌융복합산업 우수 제품을 접하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 도민 참여형 프로그램을 확대해 경기도 먹거리광장의 가치를 넓혀가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com