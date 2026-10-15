파주 임진각 평화곤돌라에 판문점 완벽 재현

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 15일 임진각 평화곤돌라에 판문점 모형을 조성했다
- T2 본회의장과 T3 회의장에 전시·체험 공간을 마련했다
- 시는 DMZ 평화관광 활성화와 지역경제 발전을 기대했다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 임진각 평화곤돌라 상부 정류장 옥상에 남북 평화의 상징인 판문점 모형을 재현하고 체험·전시 공간 조성을 마쳤다고 15일 밝혔다.
'T2 군사정전위원회 본회의장' 내부는 실제 판문점의 분위기를 구현했다. 좌우 벽면에는 판문점 평화협정 관련 사진들을 전시했다. 또 군복을 비치해 누구나 직접 입고 특별한 기념사진을 남길 수 있도록 했다.
'T3 실무장교 회의장'에는 판문점이 최초 천막에서 시작해 목조 건물을 거쳐 현재의 구조물로 자리 잡기까지의 역사적 변천 과정을 담은 전시물을 설치하여 안보 관광의 깊이를 보강했다. 건물 앞에는 경비병 모형을 배치해 방문객들이 인증 사진을 남길 수 있도록 했다.
시는 이번 체험 공간 조성을 계기로 임진각 평화곤돌라가 DMZ 평화관광의 핵심 거점으로 자리매김해 관광객 유입과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
김정은 관광과장은 "이번 체험 공간 조성을 계기로 임진각 평화곤돌라가 DMZ 평화관광의 핵심 거점으로 자리매김해 지역경제 활성화에 기여하길 바란다"고 말했다.
손배찬 시장은 "외관 모형에 이어 내부 체험 공간까지 완벽히 갖추어지며, 임진각 평화곤돌라를 찾는 관광객에게 더욱 생생하고 의미 있는 경험을 선사하게 됐다"라며 "누구나 즐겁게 머물다 가는 파주시의 명품 관광 거점으로 가꾸어나가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com