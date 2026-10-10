의정부시의회, '제55회 시민의 날·제41회 회룡문화제' 참석

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시의회는 지난 9일 의정부시청 앞 광장과 상설야외무대 일원에서 열린 '제55회 시민의 날 기념식 및 제41회 회룡문화제 개막식'에 참석했다고 10일 밝혔다.

의정부시 제55회 시민의 날 기념식 모습. [사진=의정부시의회]

의회에 따르면 이날 행사에는 조세일 의장을 비롯한 시의원과 김원기 의정부시장, 국회의원 등 주요 인사와 시민들이 참석해 의정부의 문화와 전통을 공유하고 시민 화합을 다졌다.

시민의 날 기념식은 시민헌장 낭독을 시작으로 유공자 표창, 축하공연 등의 순서로 진행됐다.

이어 열린 회룡문화제 개막식에서는 시의회 의장과 시장, 문화원장, 시민대표 등이 개막 타고에 참여하며 축제의 시작을 알렸다.

의정부시의회 의원들은 수상자들에게 축하의 뜻을 전하고 시민들과 함께 축제를 즐기며 의정부의 역사와 문화를 계승하는 회룡문화제의 의미를 되새겼다.

제41회 회룡문화제 개막행사 모습. [사진=의정부시의회]

'회룡 600년, 역사와 시민을 잇다'를 주제로 열린 올해 회룡문화제에서는 한글과 한복을 주제로 한 패션쇼가 관람객들의 눈길을 끌었다.

어린이와 청소년, 시니어 모델 등 시민 50여 명이 직접 무대에 올라 우리말과 전통 한복의 조화를 선보였다.

이 밖에도 의정부 어린이 과거제, 전통문화 체험마당, 초청가수 축하공연 등 시민들이 참여할 수 있는 다양한 문화·예술 프로그램이 마련됐다.

조세일 의장은 "의정부의 소중한 문화유산과 전통이 시민들의 일상 속에서 향유되고 더욱 발전할 수 있도록 의회에서도 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com