강성종 신한대 총장, BIE측에 '2035 DMZ 세계박람회' 구상 제안

AI 핵심 요약beta
- 강성종 신한대 총장이 7일 파리 BIE서 DMZ엑스포 유치를 제안했다.
- 신한대는 10일부터 파리 유학박람회에 참가해 교육과 K-컬처를 알린다.
- 2027년 서울 WYD 연계 DMZ 평화 프로젝트로 국제연대 확대를 추진했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 신한대학교가 프랑스 파리에서 한반도 평화와 대한민국 고등교육·문화 역량을 알리는 국제 행보에 나섰다.
10일 신한대학교에 따르면 강성종 신한대 총장은 지난 7일(현지시간) 프랑스 파리 국제박람회기구(BIE) 본부에서 드미트리 케르켄체스(Dimitri Kerkentzes) BIE 사무총장과 만나 '2035 DMZ(비무장지대) 세계박람회' 유치 구상을 제안했다.
강 총장은 이날 면담에서 "과거 파리 엑스포가 인류 진보의 시대를 열었다면 DMZ 엑스포는 전 세계 평화의 시대를 여는 역사적 분기점이 될 것"이라며 "분단과 대립의 상징으로 남아 있는 DMZ를 인류의 화해와 공존을 위한 플랫폼으로 전환하겠다"고 말했다.
양측은 급변하는 국제정세 속에서 세계박람회가 담아야 할 새로운 평화의 가치와 이를 실현하기 위한 국제적 연대 방안을 논의했다.
케르켄체스 사무총장은 DMZ 세계박람회 구상의 역사적 의미와 미래 가치에 공감한 것으로 전해졌다.
강 총장은 또 2027년 서울 세계청년대회(WYD)와 연계한 대규모 DMZ 평화 프로젝트도 제시하며 글로벌 청년과 문화예술 교류를 통해 한반도 평화와 국제적 연대를 확대하고 항구적 평화 구축의 계기가 될 것이라고 강조했다.
신한대는 파리 방문 기간 글로벌 교육 시장 개척의 일환으로 오는 10일부터 11일까지 파리 포르트 드 베르사유에서 열리는 프랑스 최대 교육 행사인 '레튀디앙(L'Étudiant) 국제유학박람회'에 공식 초청 기관으로 참가한다.
신한대는 박람회에서 특성화 교육과정과 글로벌 인재 양성 체계를 소개하고 K-컬처를 비롯한 한국의 문화·역사·관광 자원을 알릴 예정이다.
공연예술과 뷰티, 디자인, 미디어, 콘텐츠 등 신한대가 독보적 경쟁력을 갖춘 실무 학과 중심으로 현지 학생들에게 한국 유학 포트폴리오와 진로 정보를 제공한다는 계획이다.
신한대는 이번 파리 방문을 계기로 평화와 고등교육, K-컬처를 연계한 공공외교 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
asj7376@newspim.com