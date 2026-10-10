강성종 신한대 총장, BIE측에 '2035 DMZ 세계박람회' 구상 제안

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 신한대학교가 프랑스 파리에서 한반도 평화와 대한민국 고등교육·문화 역량을 알리는 국제 행보에 나섰다.

드미트리 케르켄체스 BIE 사무총장과 프랑스 파리의 BIE 공관에서 공식 회동을 갖은 강성종 총장. [사진=신한대학교]

10일 신한대학교에 따르면 강성종 신한대 총장은 지난 7일(현지시간) 프랑스 파리 국제박람회기구(BIE) 본부에서 드미트리 케르켄체스(Dimitri Kerkentzes) BIE 사무총장과 만나 '2035 DMZ(비무장지대) 세계박람회' 유치 구상을 제안했다.

강 총장은 이날 면담에서 "과거 파리 엑스포가 인류 진보의 시대를 열었다면 DMZ 엑스포는 전 세계 평화의 시대를 여는 역사적 분기점이 될 것"이라며 "분단과 대립의 상징으로 남아 있는 DMZ를 인류의 화해와 공존을 위한 플랫폼으로 전환하겠다"고 말했다.

양측은 급변하는 국제정세 속에서 세계박람회가 담아야 할 새로운 평화의 가치와 이를 실현하기 위한 국제적 연대 방안을 논의했다.

케르켄체스 사무총장은 DMZ 세계박람회 구상의 역사적 의미와 미래 가치에 공감한 것으로 전해졌다.

강 총장은 또 2027년 서울 세계청년대회(WYD)와 연계한 대규모 DMZ 평화 프로젝트도 제시하며 글로벌 청년과 문화예술 교류를 통해 한반도 평화와 국제적 연대를 확대하고 항구적 평화 구축의 계기가 될 것이라고 강조했다.

신한대는 파리 방문 기간 글로벌 교육 시장 개척의 일환으로 오는 10일부터 11일까지 파리 포르트 드 베르사유에서 열리는 프랑스 최대 교육 행사인 '레튀디앙(L'Étudiant) 국제유학박람회'에 공식 초청 기관으로 참가한다.

신한대는 박람회에서 특성화 교육과정과 글로벌 인재 양성 체계를 소개하고 K-컬처를 비롯한 한국의 문화·역사·관광 자원을 알릴 예정이다.

공연예술과 뷰티, 디자인, 미디어, 콘텐츠 등 신한대가 독보적 경쟁력을 갖춘 실무 학과 중심으로 현지 학생들에게 한국 유학 포트폴리오와 진로 정보를 제공한다는 계획이다.

신한대는 이번 파리 방문을 계기로 평화와 고등교육, K-컬처를 연계한 공공외교 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

asj7376@newspim.com