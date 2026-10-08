배달의민족, K-GX 프로젝트 선정…전기 이륜차 보급 확대

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 8일 배달의민족 사업이 K-GX 프로젝트로 선정됐다고 밝혔다.
- 광명시서 전기 이륜차 실증과 무상 렌탈, 인센티브를 진행했다.
- 서울 강남 등서도 전기 이륜차 광고 실증을 운영하며 전국 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 우아한형제들은 배달의민족의 '플랫폼 기반 녹색 배달 생태계 조성' 사업이 정부의 한국형 녹색대전환(K-GX) 시그니처 프로젝트로 선정됐다고 8일 밝혔다.
이번 선정에는 정부 부처와 지방자치단체와 함께 진행해 온 배달용 전기 이륜차 민관협력 실증사업이 반영됐다. 우아한형제들에 따르면 K-GX 시그니처 프로젝트에 선정된 정보기술(IT) 플랫폼 기업은 배달의민족이 유일하다.
배달의민족은 2024년 6월 국토교통부 스마트도시 조성 사업에 선정된 뒤 올해 3월부터 경기 광명시에서 배터리 교환 스테이션 구축, 전기 이륜차 무상 렌탈, 전기 이륜차 배달 건당 인센티브 지급 등을 실증하고 있다.
지난 2월에는 경기 하남시 배민라이더스쿨에서 기후에너지환경부, 배달 플랫폼·대행사, 관련 협단체 등과 배달용 전기 이륜차 보급 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 배민라이더스쿨에서는 전기 이륜차 교육과 관련 캠페인도 진행하고 있다.
서울 강남·서초·송파·강동구에서는 국토교통부 규제샌드박스 승인을 받아 약 80대 규모의 전기 이륜차 LED 배달통 광고 실증사업을 운영 중이다.
우아한형제들은 이 사업을 민관협력 사례로 발전시키고 광명과 서울에서 진행한 실증사업을 전국으로 단계적으로 확대할 계획이다.
K-GX는 기후위기 대응과 탄소중립, 경제성장을 함께 추진하는 민관협력 국가전략이다. 정부는 민간 사업·투자 계획과 연계한 시그니처 프로젝트를 발굴해 왔으며, 지난 7일 서울 대한상공회의소에서 K-GX 전략 국민보고회를 열었다.
kji01@newspim.com