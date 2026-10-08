김영진 "현역 의원 대통령 비서실장 차출 적절치 않아"…강훈식 유임 부정 전망

AI 핵심 요약beta
- 김영진 민주당 의원이 8일 현역의원 비서실장 기용에 반대했다.
- 김 의원은 후임 비서실장 거론에 “그런 일 없다”고 선을 그었다.
- 강훈식 비서실장은 사퇴 절차가 진행될 것이라 내다봤다.
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"임은정, 직 사퇴하고 오면 김지용 청문회 증인으로 받아줄 수 있어"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김영진 더불어민주당 의원이 후임 이재명 대통령 비서실장 인선과 관련해 현역 국회의원을 기용하는 것은 적절하지 않다는 입장을 밝혔다. 강훈식 비서실장의 유임 가능성에 대해서는 사퇴 절차가 진행될 것으로 내다봤다.
김 의원은 8일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 후임 비서실장 후보로 자신의 이름이 거론되는 것과 관련해 "그런 일 없다"며 인사검증 동의서를 작성하지 않았다고 말했다.
김 의원은 "지금은 이재명 정부가 출범한 지 1년 4개월 정도 됐기 때문에 현역의원을 차출해서 비서실장으로 가고 현역의원을 그 자리에 보궐선거하는 방식으로 인원을 충원하는 것은 적절한 방식은 아닌 것 같다"고 말했다.
이어 "내년 4월에 보궐선거를 가지고 또 정치 쟁점화하고 그렇게 가는 것이 민주당과 이재명 정부의 길에 큰 도움이 될까에 대한 의문이 있다"며 "적절하지 않은 것 같다"고 했다.
후임 비서실장에 대해서는 "전체적으로 보면 대통령 지지율, 국정 지지율과 정당 지지율이 우하향 국면"이라며 "넓게 민주당을 지지하는 층과 또 중도에 계신 분들과 그리고 정책적인 여러 혼선들을 대통령을 보좌하면서 무게감 있게 조정해 나갈 수 있는 그런 사람이 필요한 시기"라고 말했다.
강 비서실장의 유임 가능성에 대해서는 부정적인 입장을 나타냈다.
김 의원은 "현재는 대통령이 얘기를 했고 또 청와대 공식 창구인 홍보수석이 사퇴를 발표했기 때문에 제가 보기에는 그 절차대로 진행되지 않을까 그런 예측"이라고 말했다.
강 비서실장의 사퇴 이후 정치 행보에 대해서는 "대통령의 대국민 기자회견과 인사정책 제반의 문제에 관해서 총괄적인 책임을 지고 사퇴한다고 하는 그런 취지가 있었기 때문에 그 이후에 일정에 관해서 설계하고 준비한 다음에 사퇴한 건 아니"라고 말했다.
김 의원은 임은정 광주지방중수청장이 김 후보자 인사청문회 증인 또는 참고인으로 출석하겠다고 요청한 데 대해서는 부정적인 입장을 밝혔다.
그는 "광주지방중수청장이 중수청장 인사청문회에 나오는 것은 저는 적절한 건 아닌 것 같다"고 말했다.
임 청장이 김 후보자의 적격성을 문제 삼은 데 대해서도 "중수청장 후보자에 대해서 비판하는 것은 적절하지 않은 공직자의 자세라고 생각한다"고 했다.
그러면서 "임 청장이 청문회 증인으로 출석하길 원한다면 광주지방중수청장 직을 사퇴하고 오면 받아줄 수 있다"고 말했다.
allpass@newspim.com