LG CNS, 국제 청소년 로봇대회에서 IT 교육 진행

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 8일 2026 퍼스트 글로벌 챌린지 공식 후원사로 참가했다.
- LG CNS는 송도컨벤시아서 청소년 대상 AI지니어스 체험부스를 운영했다.
- 참가자들은 자율주행 로봇 코딩과 글로벌 사업 미션을 체험했다.
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자율주행 로봇 교구 직접 코딩·주행...글로벌 사업 체험
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG CNS가 국제 청소년 로봇 공학 경진대회인 '2026 퍼스트 글로벌 챌린지'에 공식 후원사로 참가해 IT 교육 사회공헌 프로그램을 진행한다.
LG CNS는 7일 인천 송도컨벤시아에서 개막한 퍼스트 글로벌 챌린지에 공식 후원사로 참가한다고 8일 밝혔다. 대회는 오는 10일까지 열린다.
퍼스트 글로벌 챌린지는 미국 비영리재단 퍼스트 글로벌이 2017년부터 개최하는 대회다. 세계 185개 국가 청소년 대표팀이 참가해 직접 설계∙제작한 로봇으로 미션을 수행하고, 협업해 문제를 해결한다.
올해는 '혁신의 불꽃(Igniting Innovation)'을 주제로, 기후변화로 인해 세계적인 문제로 부상한 산불 예방 및 복구에 도전한다. 참가자들은 직접 만든 로봇과 솔루션으로 산불 발생부터 진화, 복구 과정을 구현한 환경에서 다양한 임무를 수행하며 해결 방안을 모색한다.
이번 행사에서 LG CNS는 글로벌 청소년들을 대상으로 IT 교육 사회공헌 프로그램 'AI지니어스' 기반의 체험 부스를 운영한다. 청소년들은 자율주행 로봇 교구를 직접 코딩해 주행시키며, LG CNS의 글로벌 사업을 체험하는 미션을 수행한다.
참가자들은 한국 미션에서는 로봇 기반의 물류 설비 작동, 미국에서는 양품 수거해 피킹 로봇으로 전달하는 공정, 싱가포르에서는 보안 인증을 거쳐 송금하는 스마트금융, 그리스에서는 카드 태깅으로 버스를 출발시키는 스마트교통을 체험한다.
raul1649@newspim.com