벤츠 사회공헌위, 부산 청소년 복합문화공간 조성에 5억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 사회공헌위가 27일 부산에 5억원을 전달했다.
- 부산진구 송상현광장에 청소년 문화공간을 조성한다.
- 기브앤 레이스 기부금 10억원 중 5억원은 동두천에 지원했다.
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2027년 운영 목표…부산 아동·청소년 누적 기부 30억원
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 부산 청소년 전용 복합 문화공간 조성에 5억원을 지원한다.
메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 지난 27일 부산시청에서 기부금 전달식을 열고 올해 4월 개최된 제13회 '기브앤 레이스'를 통해 조성된 기부금 10억원 가운데 5억원을 전달했다고 밝혔다.
기부금은 부산진구 송상현광장 내 유휴공간을 약 315㎡ 규모의 청소년 전용 복합 문화공간 '청소년 PLAY & ESG'로 리모델링하는 데 사용된다. 가구와 체험 장비 설치, 프로그램 콘텐츠 개발에도 활용되며 2027년 운영을 목표로 한다.
올해 기브앤 레이스 기부금 10억원 가운데 나머지 5억원은 앞서 동두천시 아동보호전문기관 설치에 지원됐다.
메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 2020년부터 부산에서 기브앤 레이스를 개최하며 지역 아동·청소년을 위해 누적 30억원을 기부했다.
쉬린 에미라 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 의장은 "미래세대의 성장과 지역사회 발전에 실질적으로 기여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.