이집트 대통령 국빈방한에 FA-50 영공호위…오찬엔 '피라미드 디저트

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- 세종대로 대형스크린·롯데월드타워·남산서울타워에 환영 영상

- 알시시 애창곡 '피하 하가 헬와' 합창…선물은 국산 프리미엄 자전거

- 국빈오찬에 할랄 갈비·카무트 죽…국악밴드 블랙스트링 공연

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 8일 압델 파타 알시시 이집트 대통령의 국빈 방한에 맞춰 FA-50의 영공 호위 비행과 서울 도심 미디어파사드 송출 등 특별 예우를 마련했다.

청와대는 이번 국빈 의전에 양국의 주요 협력 성과와 알시시 대통령의 음악 취향과 취미, 식성 등 개인 취향을 반영하고, 국빈의 위상에 걸맞은 격조 높은 예우 요소를 담았다고 설명했다.

알시시 대통령은 7일부터 9일까지 이재명 대통령의 초청으로 국빈 방한한다. 알시시 대통령의 방한은 2016년 이후 10년 만이다. 양 정상은 8일 오전 공식환영식을 시작으로 정상회담, 양해각서(MOU) 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 함께한다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 이집트를 공식 방문한 지난해 11월 20일(현지시간) 카이로 대통령궁에서 압델 파타 알시시 대통령과 한-이집트 정상회담 기념촬영을 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.11.21 photo@newspim.com

◆ FA-50 영공 호위…도심 곳곳 환영 영상

특별 예우 요소로는 FA-50의 영공 호위 비행이 포함됐다. 세종대로변 대형스크린에는 알시시 대통령 환영 영상이 송출되고, 롯데월드타워와 남산서울타워에는 미디어파사드가 펼쳐진다.

공식환영식은 청와대에서 열린다. 알시시 대통령 일행이 청와대로 진입할 때부터 전통의장대와 취타대 70여명이 차량을 호위한다. 3군 의장대 등 280여명이 도열하고, 군포시립소년소녀합창단 30여명이 이집트 음악을 공연한다.

합창단이 부르는 곡은 '피하 하가 헬와(Fiha Haja Helwa, 아름다운 무언가가 있다)'다. 알시시 대통령이 좋아하는 이집트 음악계 거장 오마르 카이랏(Omar Khairat)의 곡으로, 이집트의 아름다움을 노래한 대표 국민가요로 꼽힌다.

국빈 방한한 압델 파타 알시시 대통령을 위한 국빈 오찬 메뉴인 비빔밥과 된장국 [사진=청와대]

◆ 국기 색 담은 주전부리부터 피라미드 디저트까지

국빈 오찬에는 양국 각계 인사 70여명이 참석한다. 메뉴는 이집트의 전통 식문화 요소를 한국 식재료와 조리법으로 재해석한 한식으로 꾸렸다. 양국 음식문화의 조화와 교감을 표현했다는 설명이다.

첫 순서인 주전부리는 대추 인삼말이(적)·연근칩(백)·김부각(흑)으로 이집트 국기의 색을 표현했다. 이집트에서 널리 즐기는 대추와 병아리콩 소스 '후무스'에 한국 식재료를 접목하고 야채스틱을 곁들였다. 단 음식을 선호하지 않는 알시시 대통령의 취향을 감안해 산뜻하고 담백하게 구성했다.

이어 캐비어를 올린 유자감귤소스의 통영 보리새우 냉채가 나온다. 삼면이 바다인 한국과 지중해·홍해를 접한 이집트가 모두 해산물을 즐겨온 식문화에 착안한 메뉴다.

제주 옥돔구이에는 보리와 카무트, 방풍나물로 만든 죽을 곁들였다. 카무트는 고대 이집트에서 재배된 것으로 알려진 곡물이다. 한국 전통 곡물인 보리와 함께 양국의 오랜 곡물 식문화를 담았다.

봉화 자연 송이버섯을 곁들인 할랄 갈비구이도 오른다. 귀한 손님에게 내는 한국의 대표 음식인 갈비구이를 할랄 인증 갈비로 준비했고, 이집트에도 친숙한 숯불구이 방식을 택했다.

김포금쌀 비빔밥에는 아욱 된장국을 곁들였다. 나일강 유역에서도 아욱과 비슷한 잎채소를 즐긴다는 점에 착안해 한국의 발효 문화를 접목했다.

후식은 공주 옥광밤 설기와 인절미 아이스크림이다. 이집트를 상징하는 피라미드 형태로 구성해 국빈에 대한 환영과 양국의 우의를 표현했다.

국빈 방한한 압델 파타 알시시 대통령을 위한 선물인 프리미엄 로드 자전거 [사진=청와대]

◆ 국악밴드 블랙스트링 공연…선물은 프리미엄 로드 자전거

오찬 말미에는 국악 밴드 블랙스트링이 무대에 오른다. 블랙스트링은 거문고·대금·타악 등 전통악기에 일렉트릭 기타를 더하고 재즈·일렉트로닉 등 다양한 장르를 접목해 온 그룹이다. 그룹명은 거문고의 옛 명칭 '현금(玄琴)'에서 따왔다. 2018년 영국 '송라인즈 뮤직 어워즈'에서 한국 음악가 최초로 아시아·퍼시픽 부문을 수상했다.

청와대는 방위산업 등으로 협력의 지평을 넓혀가는 한·이집트 관계에 착안해, 전통에 뿌리를 두면서도 장르의 경계를 넘어 확장해 온 블랙스트링을 공연단으로 선정했다고 설명했다.

연주곡은 '흐르는, 떠가는(Flowing, Floating)', '수레나(SURENA)', '마스크 댄스(Mask Dance)' 3곡이다. 마지막 곡 '마스크 댄스'는 신라 처용설화에서 유래한 궁중무용 처용무에서 영감을 받은 작품이다. 처용을 아랍·페르시아 등 서역에서 온 인물로 보는 해석도 있어, 고대 신라와 서역 간 교류의 상징성을 살렸다.

선물은 알시시 대통령의 취미인 사이클을 고려한 국내 기업의 프리미엄 로드 자전거다. 알시시 대통령은 사이클링 애호가로, 국민 건강 증진 방안으로도 자전거를 적극 활용하고 있다. 풀카본 프레임과 전동 구동계를 적용한 제품으로, 한국 자전거 산업의 전통과 현대 기술을 함께 소개한다는 취지를 담았다.

the13ook@newspim.com