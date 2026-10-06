이집트 대통령 7일 국빈 방한…李대통령과 11개월 만에 한국서 재회

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8일 정상회담…경제협력·인적교류 확대 논의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 오는 7일부터 9일까지 이재명 대통령의 초청으로 국빈 방한한다고 강유정 수석대변인이 6일 밝혔다.

알시시 대통령의 방한은 2016년 이후 10년 만이다. 양 정상은 지난해 11월 이 통령의 이집트 방문에 이어 약 11개월 만에 한국에서 다시 만나게 됐다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난해 11월 20일(현지시간) 이집트를 공식 방문해 카이로 대통령궁에서 압델 파타 알시시 대통령과 한-이집트 정상회담 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2025.11.21 photo@newspim.com

양 정상은 8일 오전 공식환영식을 시작으로 정상회담, 양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 공식 일정을 진행한다.

강 수석대변인은 "양 정상은 정상회담에서 교역·투자, 인프라, 공급망 등 경제협력과 인적 교류 확대, 지역 정세와 국제 현안 등에 대해 심도 있게 협의할 예정"이라고 설명했다.

이집트는 유럽, 아프리카, 중동을 잇는 국제 물류의 요충지이자, 우리나라와는 1995년 수교한 이래 경제, 문화, 교육 등 다방면에서 협력 관계를 긴밀히 발전시켜 온 아프리카·중동 지역의 핵심 협력국이다.

강 수석대변인은 "알시시 대통령의 이번 국빈 방한은 한-이집트 관계를 전략적인 파트너십으로 발전시키고, 우리나라와 아프리카·중동 지역과의 협력을 더욱 강화해 나가는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했다.

the13ook@newspim.com