신라면세점, 뷰티 성장세 잇는다…전용 색상·세트 출시

AI 핵심 요약beta
- 신라면세점은 8일 FIT 화장품 수요에 맞춰 단독상품을 확대했다.
- 메이크업포에버 단독 색상 2종과 설화수·에스트라 세트를 내놨다.
- 고객 선호 반영해 뷰티 경쟁력과 혜택을 강화하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신라면세점이 개별여행객의 화장품 구매 증가에 맞춰 단독 상품을 확대한다. 브랜드와 협업해 전용 색상과 세트 구성을 선보이며 뷰티 상품 경쟁력을 높인다.
신라면세점은 올해 들어 화장품 매출이 개별여행객(FIT)을 중심으로 전년 동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록했다고 8일 밝혔다. 이에 고객 선호를 반영한 단독 상품과 구매 혜택을 강화하고 있다.
메이크업포에버는 '아티스트 컬러 글로우 립 밤'의 신라면세점 단독 컬러 2종을 선보인다. '페스티벌 라일락'과 '애니웨어 카페인' 컬러는 국내 면세업계에서 신라면세점 단독 판매 제품으로, 서울점과 인터넷면세점에서 구입할 수 있다.
신라인터넷면세점에서는 설화수와 에스트라의 단독 세트를 출시한다. 설화수는 윤조에센스 90ml 듀오와 탄력크림 듀오로 구성한 '에센셜 라인 스타트 앤드 케어 세트'를 선보이며, 구매 고객에게 윤조에센스 15ml, 탄력크림 15ml, 자음생 안티에이징 키트 5종을 추가 증정한다. 에스트라는 아토베리어 365 크림 듀오와 크림 미스트로 구성한 '민감피부 수분충전 세트'를 출시하고, 구매 고객에게 아토베리어 365 크림 30ml을 추가 제공한다.
신라면세점 관계자는 "개별여행객을 중심으로 화장품 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "고객 선호도를 반영한 단독 상품과 차별화된 혜택을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.
nrd@newspim.com