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[김용석의 브랜드씬] 신세계인터내셔날, 자체 화장품 해외 확장하는 까닭

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AI 핵심 요약

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  • 신세계인터내셔날은 2분기 매출 2916억 원을 기록했다.
  • 코스메틱 매출 1295억 원으로 분기 최대를 찍었다.
  • 자체 화장품 해외진출을 성장축으로 삼았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계인터내셔날의 올 2분기 실적은 수입 패션과 화장품이 함께 이끌었다. 수입 패션은 좋은 성적을 냈고, 코스메틱 부문은 분기 기준 역대 최대 매출을 올렸다. 신세계인터내셔날이 더 공들이는 사업은 자체 화장품의 해외 진출이다.

신세계인터내셔날 청담동 본사. 건물 외부의 449라는 숫자는 도로명 주소인 '도산대로 449번지'를 의미한다. [사진=신세계인터내셔날]

수입 브랜드는 당장 매출을 만들기 용이하다. 세계적인 브랜드를 들여와 백화점과 면세점, 편집숍에 유통하면 비교적 빠르게 판매를 늘릴 수 있다. 국내 시장에서 아무리 브랜드를 키워도 본사가 직접 진출하면 사업을 넘겨주어야 할 수 있다.

자체 브랜드는 다르다. 상품을 어떻게 만들고, 얼마에 팔고, 어느 나라에 먼저 진출할지를 직접 결정한다. 해외에서 브랜드가 자리를 잡으면 회사의 영구 자산이 된다. 신세계인터내셔날이 수입 패션 호조 속에서도 '비디비치'와 '연작', '어뮤즈' 등 자체 화장품을 키우는 이유다.

신세계인터내셔날은 올해 2분기 연결 기준 매출 2916억 원, 영업이익 70억 원을 기록했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 15.1% 늘었고, 지난해 2분기 71억 원 영업손실에서 흑자로 돌아섰다. 수입 패션 매출은 31.8% 증가했다.

신세계인터내셔날 관계자는 "중년층과 함께 젊은 층 역시 일상 소비는 줄이면서도 명품에는 돈을 아끼지 않는다"라며 "로고가 크게 드러나는 제품보다 소재와 품질, 실루엣을 중시한다. 최근에는 주얼리 매출이 늘고 있다"고 설명했다.

'사두면 오른다'는 심리도 고가 명품으로 수요를 모으고 있다. 명품 브랜드가 가격을 수시로 올리면서 지금이 가장 싸다는 인식이 퍼졌다. 샤넬은 올해 국내에서 다섯 차례나 가격을 인상했다.

세계 명품 시장도 브랜드별로 성적이 엇갈린다. 에르메스는 2분기 매출이 고정 환율 기준 6.7% 증가했다. 모기업 케링은 2분기 매출이 2% 늘며 성장세로 돌아섰지만, 구찌 매출은 2% 줄었다.

루이비통·디올·티파니·불가리 등을 거느린 프랑스 명품 그룹 LVMH의 패션·가죽 부문은 7개 분기 연속 감소를 끝내고 2분기에 1% 성장했다. 시계·주얼리 부문은 11% 증가했다. 까르띠에와 반클리프 아펠 등을 보유한 스위스 명품 그룹 리치몬트도 4~6월 주얼리 매출이 24%, 전문 시계 매출이 8% 늘었다. 가방과 의류보다 주얼리와 시계 구매가 더 활발하다.

국내 백화점의 해외 유명 브랜드 매출도 증가세를 이어갔다. 산업통상부에 따르면 증가율은 7월 28.9%에서 8월 15.6%로 낮아졌다. 그래도 8월 백화점 전체 매출 증가율 11.9%보다 높았고, 해외 유명 브랜드 매출은 16개월 연속 증가했다.

신세계인터내셔날 명품 매장 전경. [사진= 신세계인터내셔날]

잘 팔리는 수입 사업은 브랜드를 직접 갖고 있지 않다는 약점이 있다. 수입사는 매장을 열고 마케팅을 하면서 브랜드를 키우지만, 계약이 끝나면 그 사업을 계속할 수 있을지 장담하기 어렵다.

신세계인터내셔날도 이런 일을 겪었다. 셀린느는 2023년 한국 법인을 통한 직진출로 전환했고, 끌로에도 같은 해 리치몬트코리아를 통해 국내 사업을 직접 운영하기 시작했다. 바이레도도 이후 한국 법인을 세우고 직진출 체제로 바뀌었다.

브랜드가 본사를 통해 직접 진출하는 것은 국내 유통사가 사업을 잘못해서가 아니다. 한국 시장이 충분히 커졌고, 본사가 직접 운영해도 수익을 낼 수 있다고 판단했기 때문이다. 하지만 국내 유통사 입장에서는 어렵게 키운 브랜드를 내주어야 하는 상황이 된다.

판권이 빠져나가면 매출뿐 아니라 수익성도 함께 흔들릴 수 있다. 셀린느와 끌로에 계약 종료로 신세계인터내셔날 패션 사업의 매출과 이익이 줄었다는 업계 분석이 나온 것도 이런 이유에서다.

자체 화장품은 성격이 다르다. 신세계인터내셔날의 코스메틱 부문 매출은 2분기 1295억 원으로 분기 기준 역대 최대를 기록, 올 상반기 약 2535억 원의 매출을 올렸다. '비디비치'와 '연작' 매출은 각각 50% 이상 늘었고, 헤어케어 브랜드 '저스트 에즈 아이 엠'은 매출이 207% 증가했다. 수입 화장품 매출은 18.5% 늘었다.

브랜드별로 보면 '비디비치'는 올리브영 입점과 일본 등 해외 유통망 확대를 추진하고 있다. '연작'은 프리미엄 스킨케어 이미지를 앞세우고 있다. '저스트 에즈 아이 엠'은 헤어케어를 중심으로 국내 약국과 중국 등 판매처를 늘렸다.

신세계인터내셔날이 2024년 인수한 어뮤즈는 자체 화장품을 해외로 확장하려는 전략을 잘 보여주는 브랜드다. 어뮤즈는 2025년 글로벌 리테일 매출이 전년보다 100% 이상 늘었고, 일본과 동남아시아를 포함해 유럽과 북미 등 24개국에 진출했다.

어뮤즈 '누 세럼 볼륨 글로우업 쿠션'은 출시하자마자 올리브영 전체 판매 순위 1위를 기록, 베스트셀러가 됐다. 세계 최초 '세럼 도우' 제형인 이 제품과 함께 신세계인터내셔날은 브랜드의 성장을 이끌 코스메틱을 만든다는 계획이다.

시장 환경은 우호적이다. 식품의약품안전처에 따르면 올해 상반기 국내 화장품 수출액은 70억 달러(약 9조 5100억 원)로 지난해 같은 기간보다 27.3% 늘었다. 상반기 기준 역대 최대다. 2분기 수출액은 39억 달러(약 5조 3000억 원)로 1분기보다 25.8% 증가했다.

어뮤즈 '누 세럼 볼륨 글로우업 쿠션'과 어뮤즈 '듀 세럼 리퀴드 블러쉬(오른쪽)'. [사진= 신세계인터내셔날]

특히, 지난해 연간 화장품 수출은 114억 달러(약 15조 4000억 원)로 패션의류(23억 달러, 약 3조 1000억 원)의 다섯 배나 된다. 업계에서는 국내에서 패션 브랜드 하나가 낼 수 있는 최대 매출을 1000억 원 안팎으로 본다.

화장품은 패션보다 해외 진출에 유리하다. 옷은 기후와 체형, 사이즈, 문화적 취향의 영향을 크게 받는다. 한 나라에서 잘 팔린 제품을 다른 나라에 그대로 내놓기 어렵다. 반면 스킨케어와 립 케어는 제품을 표준화하기가 상대적으로 쉽고, 온라인 콘텐츠와 K콘텐츠를 활용해 여러 시장을 동시에 공략할 수 있다.

그렇다고 화장품 사업이 쉬운 것은 아니다. 국가마다 성분과 표시 규정이 다르고, 제품 인증과 현지 유통망 확보에도 비용이 든다. 선크림처럼 일반 화장품과 의약외품 규정이 나뉘는 품목은 국가별 규제에 맞춰 제품을 다시 설계해야 할 수도 있다.

화장품으로 눈을 돌리는 것은 신세계인터내셔날만은 아니다. 패션기업 LF는 비건 뷰티 브랜드 '아떼'로, 한섬은 2021년 출범한 스킨케어 브랜드 '오에라'로 판로를 넓히고 있다.

fineview@newspim.com

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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