포스코그룹, 정부 K-GX 참여…2028년 수소환원제철 실증설비 구축

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹이 7일 K-GX 행사서 철강 탈탄소 계획을 밝혔다.
- 핵심은 수소환원제철 하이렉스와 청정에너지 생태계 구축이다.
- 2028년 포항 실증설비와 동남권 클러스터를 조성한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹이 정부의 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략에 참여해 수소환원제철 기술을 중심으로 철강산업의 탈탄소 전환을 추진한다.
포스코그룹은 지난 7일 대통령 주재로 열린 '한국형 녹색대전환 전략' 행사에서 K-GX 시그니처 프로젝트인 '철강 GX 기반 탈탄소 산업 생태계 구축' 계획을 발표했다고 8일 밝혔다.
핵심은 한국형 수소환원제철 기술인 '하이렉스(HyREX)'다. 포스코그룹은 정부와 협력해 청정에너지 공급부터 저탄소 철강 생산과 활용까지 이어지는 산업 생태계를 구축할 계획이다.
특히 수소환원제철 공정의 안정적인 운영을 위해 경제적인 청정수소와 전력 공급이 필수적이라고 강조했다. 저탄소 철강의 추가 생산비용을 시장에서 인정받을 수 있도록 녹색구매 확대와 관련 제도 마련도 제안했다.
이를 위해 기술개발과 설비 전환, 시장, 에너지, 정책을 연계하는 민관 협력체계 '팀업(TIMUP)'을 추진한다.
포스코그룹은 2028년까지 포항에 연산 30만톤 규모의 하이렉스 실증설비를 구축하고 포항·울산 산업단지를 연결하는 동남권 철강 탈탄소 클러스터를 조성할 계획이다.
동남권 클러스터를 통해 약 6조원의 경제효과와 1만4000명의 고용 창출, 연간 56만톤의 추가 탄소 감축 효과를 기대하고 있다. 향후에는 광양 중심의 서남권으로 사업을 확대할 방침이다.
이주태 포스코홀딩스 사장은 "민관 협력을 통해 저탄소 시장과 청정에너지 공급 기반을 마련하고 국가 탄소중립과 제조업의 녹색전환에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com