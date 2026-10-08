한진, 신입사원 30명 공개 채용…21일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 한진이 2027년 대졸 신입 30명 안팎을 뽑는다.
- 지난 7일 채용설명회를 열고 지원 접수를 시작했다.
- 최종 합격자는 내년 1월 입문교육 뒤 직무를 선택한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한진이 2027년 대졸 신입사원 공개채용을 통해 물류종합직 30명 안팎을 선발한다.
한진은 지난 7일 서울 서대문구 캐치카페 신촌점에서 신입사원 채용설명회를 열었다고 8일 밝혔다.
지원서 접수는 오는 21일까지 진행하며, 최종 합격자는 내년 1월 입문교육을 거쳐 직무를 선택한다.
80여 명의 취업 준비생이 참석해 회사 소개, 채용 전형 안내, 취업 특강을 들었다. 물류·택배·글로벌·디지털플랫폼 등 각 사업 분야의 현직자들이 멘토로 참여해 실무 경험과 입사 노하우를 전달했다.
지원 자격은 학사 이상 기졸업자 또는 2027년 2월 졸업 예정자(학점 3.0 이상)다. 전공 제한은 없지만 공인 영어성적 기준을 충족해야 한다. 토익(TOEIC) 800점, 토익 스피킹(TOEIC Speaking) 140점, 오픽(OPIc) IH 이상 중 하나 이상을 제출해야 한다.
전형은 서류전형(10배수 선발) → 인공지능(AI) 역량검사 → 1차 전형(5배수 선발, 토의·외국어 면접 및 구조화 인터뷰) → 2차 전형(임원 질의응답 인터뷰) 순으로 진행된다.
최종 합격자는 내년 1월 초 경기도 용인시 대한항공 신갈연수원에서 신입사원 입문교육을 수료한 뒤 담당 직무를 선택하게 된다.
한진은 지난달부터 수도권과 지역 주요 거점 대학 채용박람회에 참가 중이며, 지원자 질문에 답하는 '채용 Q&A 카카오톡 오픈채팅방'을 운영하고 있다.
nrd@newspim.com