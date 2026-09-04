GS리테일, 하반기 신입 공채…편의점·슈퍼·홈쇼핑 인재 선발

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 4일 하반기 신입 공개채용을 시작했다.
- GS25·GS더프레시·GS샵에서 두 자릿수 인원을 뽑는다.
- 지원은 7일부터 21일 낮 12시까지 받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 올해 하반기 신입사원 공개채용을 시작한다고 4일 밝혔다.
편의점 GS25 영업 관리, 슈퍼마켓 GS더프레시 점포 영업, 홈쇼핑 GS샵 MD·PD·마케팅 직군에서 각각 두 자릿수 규모의 인원을 선발할 계획이다.
입사 지원은 오는 7일부터 이달 21일 낮 12시까지 GS리테일 채용 홈페이지에서 접수한다. 채용 절차는 서류전형, AI 역량검사, 1차 실무진 면접, 2차 임원면접 순으로 진행된다.
GS25와 GS더프레시는 1차 실무진 면접 합격 후 4주간 채용연계형 인턴십을 운영한다. 지원자들은 이 기간 동안 직무 교육과 현장 체험을 통해 실제 업무를 경험한다. GS샵은 별도의 인턴십 없이 신입사원을 선발한다.
최종 합격자들은 각 사업 현장에서 전문성을 쌓으며 성장하게 된다. GS25는 점포 운영과 가맹점 소통을 통해 영업 관리 전문가로, GS더프레시는 점포 운영 역량과 리더십을 개발하며 전문가로 육성한다. GS샵은 MD·PD·마케팅 직무에서 커머스 핵심 역량을 쌓으며 성장할 수 있다.
nrd@newspim.com