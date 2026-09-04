[글로벌 마켓 리포트 9월 4일]

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AI 핵심 요약

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  • 3일 뉴욕증시가 월러 연준 이사 발언에 1% 넘게 올랐다.
  • 금리 동결 기대가 커지며 금값은 뛰고 달러와 국채금리는 내렸다.
  • 유럽증시도 상승했으나 명품주는 업황 우려에 약세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 3일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 1% 넘게 올랐다. 

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 624.16포인트(1.18%) 오른 5만3686.11에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 81.11포인트(1.06%) 상승한 7747.71, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 366.23포인트(1.40%) 뛴 2만6584.06을 기록했다. S&P500지수는 한 달 만에 가장 큰 상승 폭을 보였다.

크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 물가 압력이 완화되면 금리 동결을 지지하겠다고 밝히면서 인상 기대가 줄어든 영향이다. 

월러 이사는 이날 로이터통신이 주최한 행사에서 "2% 목표를 향한 진전이 이어진다면 정책금리를 현 수준에서 유지하는 데 찬성할 용의가 있다"고 말했다. 다만 "물가가 뜨겁게 나온다면 금리 인상을 고려할 것"이라고 덧붙였다.

크리스토퍼 월러 연준 이사 [사진=블룸버그통신] 

그는 다음 결정이 다음 주 나오는 8월 물가 지표에 크게 좌우될 것이라고 설명했다. 최근 물가 흐름에서 개선 조짐이 보인다는 낙관적 평가도 내놨다.

이 같은 발언 이후 시장은 9월 인상 기대를 낮췄다. CME 페드워치에 따르면 인상 확률은 전날 63.2%에서 50.4%로 내려갔다. 이번 주 초 70% 수준이던 것과 비교하면 큰 폭의 조정이다.

종목별로는 엔비디아가 1.77% 올랐다. 개발자 플랫폼 허깅페이스를 129억 달러에 인수한다고 발표하며 오픈AI, 앤스로픽에 도전장을 냈다.

반면 브로드컴은 4분기 매출 전망이 기대에 못 미치며 2.71% 내렸다. 인공지능(AI) 인프라 구축의 중심에 선 기업들이 넘어야 할 기준이 얼마나 높은지 보여준 사례다.

 

◆ 금값 2% 급등...유가 혼조

월러 이사 발언 후 금리 인상 예상이 낮아지면서 금값이 2% 이상 상승했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 2.8% 오른 4539.9달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 4일 오전 3시 4분 기준 2.3% 오른 온스당 4488.54달러를 기록했다. 장중에는 8월 28일 이후 최고치까지 올랐다.

국제유가는 혼조세로 마감했다. 미국의 이란 공습과 이스라엘의 대이란 공격 재개 위협으로 중동 지역의 공급 차질 우려가 다시 커지면서 유가를 지지했지만, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 평화협상에 열린 입장을 내비치면서 상승폭이 제한됐다.

금괴 [사진=로이터 뉴스핌]

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 29센트, 0.32% 오른 배럴당 91.30달러에 마감했다. 반면 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 11센트, 0.12% 내린 배럴당 95.52달러에 거래를 마쳤다.

푸틴 대통령은 이날 러시아 극동 지역에서 열린 경제 포럼에서 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 합의에 도달할 가능성이 있다고 밝혔다. 미국과 중국을 포함한 여러 국가가 평화협정을 지원할 준비가 돼 있다고도 말했다.

◆ 미 국채금리·달러 '뚝'

월러 이사 발언 이후 미 국채 수익률과 달러화는 동반 하락했다.

이날 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 3.8bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.756%를 기록했다. 지난달 25일 이후 가장 큰 하루 하락폭이다. 전날에는 장중 4.818%까지 치솟아 2023년 11월 이후 최고치를 기록했다.

연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 5.6bp 떨어진 4.33%를 기록했다. 전날 4.41%까지 올라 2025년 1월 이후 최고치를 찍었지만 하루 만에 상승분을 상당 부분 반납했다. 30년물 국채 수익률도 2.8bp 내린 5.239%를 나타냈다.

주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.69% 하락한 98.91을 기록했다. 유로화는 달러 대비 0.41% 상승한 1.1634달러를 나타냈다. 영국 파운드화는 0.18% 오른 1.3508달러를 기록했고, 일본 엔화는 달러 대비 2.08% 강세를 보이며 달러당 155.47엔을 나타냈다.

미 달러화와 일본 엔화 [사진=로이터 뉴스핌]

외환시장에서는 엔화의 급등세가 두드러졌다. 일본 엔화는 달러 대비 2.08% 상승한 달러당 155.47엔을 기록했다. 지난 7월 미국과 일본의 공동 외환시장 개입 직후 기록한 달러당 155.21엔에 바짝 다가섰다. 이 선을 넘어설 경우 엔화 가치는 지난 5월 6일 이후 가장 높은 수준이 된다.

◆ 유럽증시도 일제히 상승

유럽 주요국의 증시도 일제히 올랐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.19포인트(0.49%) 오른 649.10으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 163.99포인트(0.63%) 상승한 2만6003.32로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 75.07포인트(0.70%) 뛴 1만831.52에 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 5.77포인트(0.07%) 전진한 8286.40에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 453.37포인트(0.88%) 오른 5만2245.47로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 221.20포인트(1.12%) 상승한 2만.20으로 마감했다.

글로벌 국채 매도세가 다소 진정된 가운데 유로존(유로화 사용 21개국) 내 최대 경제국인 독일이 수 년간 지속됐던 경기 부진에서 탈피하는 모습을 보인 것이 투심을 자극했다. 독일 뮌헨에 본부를 둔 이포(Ifo) 경제연구소는 "올해 독일의 경제성장률이 1.4%를 기록할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 기존 전망치보다 0.6%포인트 높아진 수치다. 내년 성장률은 1.2%, 2028년은 0.8%로 전망했다. 

주요 업종 중에서 테크 업종은 0.38% 올랐다. 프랑스 반도체 소재업체 소이텍이 2027회계연도 2분기 매출 증가율 전망치를 기존 30%에서 50%로 상향 조정한 뒤 10.3% 급등했다. 

명품주는 업종별 하락세를 주도하며 2% 떨어졌다. 투자자들이 업황 회복 전망에 더욱 신중한 태도를 보인 영향이다. 세계 최대 명품 그룹인 프랑스의 루이비통모에헤네시(LVMH)는 1.8%, 에르메스는 2%, 구찌의 모회사인 케링은 3% 내렸다. 

wonjc6@newspim.com

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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20
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폭스, 간판 앵커 바티로모 전격 해고 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 폭스뉴스 미디어가 12년 넘게 간판 앵커로 활동해 온 마리아 바티로모(Maria Bartiromo·58)와의 계약을 전격 해지했다. 3일(현지시간) 폭스뉴스 미디어는 성명을 통해 "마리아 바티로모가 오늘자로 더 이상 폭스뉴스 미디어에 재직하지 않는다"며 "지난 12년 반 동안의 노고에 감사하며 그녀의 다음 행보를 응원한다"고 밝혔다. 마리아 바티로모 [사진=로이터 뉴스핌] 이번 퇴출 결정은 바티로모가 회사 내부 정책을 위반했기 때문인 것으로 전해졌다. 월스트리트저널(WSJ)이 취재한 관계자에 따르면, 바티로모는 지난 7월 16일 도널드 트럼프 대통령의 선거 보안 관련 연설 직후 폭스뉴스의 향후 보도 계획을 백악관 측에 사전에 유출한 것으로 파악됐다. 바티로모는 지난 한 달 가까이 폭스뉴스나 폭스 비즈니스에서 모습을 볼 수 없었다. 마지막 출연은 지난달 9일 폭스뉴스 방송 '선데이 모닝 퓨처스'였다.  폭스뉴스 측은 공식적으로 "경영상의 이유"로 해고 조치를 내렸다고 밝혔다. 바티로모는 과거 CNBC 시절 '머니 허니(Money Honey)'라는 별명을 얻으며 뉴욕증권거래소(NYSE) 장내 생방송을 진행한 최초의 여성 기자로 이름을 알렸다. 이후 2014년 로저 에일스 당시 최고경영자(CEO)의 발탁으로 폭스뉴스에 합류한 뒤, 트럼프 행정부를 강력히 옹호하는 보도 성향을 보이며 폭스비즈니스의 핵심 앵커로 자리매김했다. 그러나 그 과정에서 각종 설설과 법적 분쟁에 휘말렸다. 특히 2020년 미 대선 당시 "투표기가 조작됐다"는 음모론을 방송에서 다루면서 전자개표기 업체 도미니언 보팅 시스템즈로부터 명예훼손 소송을 당했고, 폭스는 2023년 7억 8천750만 달러라는 거액의 합의금을 지불한 바 있다. 현재 또 다른 업체인 스마트매틱이 제기한 명예훼손 소송에서도 피고로 명시되어 있다. 바티로모의 퇴출에 따라 그가 진행하던 프로그램들은 일제히 간판을 바꾼다. 폭스비즈니스의 '모닝스 위드 마리아'는 '모닝스 위드 폭스 비즈니스'로, '마리아 바티로모스 월스트리트'는 'FBN의 월스트리트'로 명칭이 변경되어 순환 앵커 체제로 운영된다. 폭스뉴스의 간판 주말 뉴스 프로그램인 선데이 모닝 퓨처스는 이번 주 제이슨 차페츠가 임시 진행을 맡으며, 후임 앵커는 추후 발표될 예정이다. wonjc6@newspim.com 2026-09-04 10:36

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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