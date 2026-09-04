李대통령 6~9일 프랑스 국빈방문…마크롱과 '뤼미에르 서밋' 공동의장

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5개월만에 상호 국빈방문 완성

8일 엘리제궁서 확대 정상회담…AI·우주·원자력 협력 확대

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 6일부터 9일까지 프랑스를 국빈 방문한다.

지난 4월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방한 당시 격상된 '글로벌 전략적 동반자 관계'를 강화하고, 인공지능(AI), 우주, 원자력 분야의 협력을 실질화하는 것이 이번 방문의 목표다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 4월 3일 오전 청와대에서 열린 한·프랑스 정상회담에서 에마뉘엘 마크롱 대통령과 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.03 photo@newspim.com

특히 올해 처음으로 프랑스에서 개최되는 국제영화·영상정상회의 '뤼미에르 서밋'에 마크롱 대통령과 공동의장으로 참석해 'K-컬처'의 위상을 다시 한번 전 세계에 각인할 예정이다.

위성락 청와대 국가안보실장은 4일 오전 청와대 춘추관 브리핑에서 이 대통령의 프랑스 국빈방문 일정과 기대 성과를 발표했다.

위 실장은 "이번 방문은 지난 4월 방한한 마크롱 대통령이 이 대통령을 '뤼미에르 서밋' 공동의장으로 초청하고 이 계기에 국빈방문을 제안한 데 따른 것"이라며 "안보와 경제, 과학기술, 문화와 인적교류에 이르는 구체적 협력 성과를 만들어 나갈 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

이재명 대통령이 올해 4월 3일 청와대 본관에서 국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 소인수 정상회담을 갖고 대화를 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 5개월 만에 프랑스와 상호 국빈방문 완성

이 대통령은 6일 저녁 프랑스 남부 생폴드방스에 도착한 뒤 이튿날인 7일 열리는 '뤼미에르 서밋'에 공동의장으로 참석할 예정이다.

8일부터 이틀간은 파리에서 국빈 양자방문 일정을 소화한다. 첫 일정으로 개선문에서 무명용사의 묘에 헌화한 뒤 프랑스 정부가 주최하는 공식환영식에 참석한다.

이어 엘리제궁에서 마크롱 대통령과 양 정상만 참석하는 단독오찬을 한다. 오찬 뒤에는 양국 대표단이 배석하는 확대 정상회담이 예정돼 있다.

이 대통령은 양국 기업 20여 개사가 참여하는 한-프랑스 비즈니스 라운드테이블에도 참석한다. 저녁에는 마크롱 대통령 내외가 엘리제궁에서 주최하는 국빈만찬이 열린다.

마지막 날인 9일에는 야엘 브론피베 프랑스 하원의장 면담과 프랑스 동포오찬간담회, 마팅스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장 접견이 이어진다.

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 올해 4월 3일 정상회담 후 청와대 본관에서 공동언론발표를 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "대유럽 외교 확대에 새로운 동력"…AI·우주·원자력 협력 확대

위 실장은 이번 방문의 기대 성과로 세 가지를 제시했다.

첫째는 지난 4월 격상된 '글로벌 전략적 동반자 관계'의 내실화다. 위 실장은 "우리 대유럽 외교 확대에 새로운 동력을 더하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

프랑스는 유럽연합(EU) 내 2위, 세계 7위의 경제대국이자 유엔 안보리 상임이사국이며 올해 주요 7개국(G7) 의장국이다. 연간 한국 국민 약 80만명이 프랑스를 찾고, 현지에는 입양동포 1만여명을 포함해 약 2만8000명의 재외동포가 거주한다.

둘째는 첨단기술 협력 확대다. AI와 우주, 원자력, 바이오 분야 협력을 넓히고 청년·과학기술 교류를 활성화한다는 구상이다. 위 실장은 "양국이 첨단기술 분야에서 경쟁하면서도 공동 연구개발(R&D)과 기업 협력, 시장 진출에서 상호보완적 요소를 극대화할 수 있다"고 강조했다. 청년을 비롯한 양국민 간 교류를 안정적으로 확대할 제도적 지원 방안도 협의 대상에 올랐다.

셋째는 문화·콘텐츠 분야다. 7일 뤼미에르 서밋에서 공동의장국으로서 글로벌 영화·영상 산업의 미래 논의를 주도하고, K-콘텐츠와 국내 기업의 유럽·글로벌 시장 진출 기반을 넓힌다는 계획이다.

뤼미에르 서밋은 영화와 방송·영상, 게임 산업을 아우르는 첫 국제 정상회의로, 영화를 창시한 뤼미에르 형제에서 이름을 땄다. AI가 콘텐츠 창작과 산업에 미치는 영향, 극장 산업의 미래, 미디어 조기 교육 등이 주요 의제다. 50여개국에서 190명 상당이 참석할 것으로 예상된다.

위 실장은 "지난 140년간 축적된 한-프랑스 양국 간 신뢰와 우정을 토대로 앞으로의 새로운 140년을 위한 기반을 더욱 튼튼하게 다지는 새로운 출발점이 되도록 충실히 준비하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 4월 3일 오전 청와대에서 한·프랑스 정상회담이 열리고 있다. [사진=청와대] 2026.04.03 photo@newspim.com

◆ 한-프랑스, 수교 140주년 맞아 '글로벌 전략적 동반자' 격상

마크롱 대통령은 지난 4월 2~3일 한국을 국빈 방문했다. 2015년 프랑수아 올랑드 전 대통령 이후 11년 만의 프랑스 대통령 방한이자, 이재명 정부 출범 후 첫 유럽 정상의 국빈 방문이었다.

양 정상은 4월 3일 청와대에서 정상회담을 갖고 수교 140주년을 맞아 양국 관계를 '글로벌 전략적 동반자'로 격상했다. 회담을 계기로 협정 개정 3건과 양해각서(MOU)·협력의향서 11건 등 모두 14건의 성과문건이 체결됐다.

협정 개정은 문화기술협력협정과 워킹홀리데이협정, 군사비밀정보보호협정이다. 워킹홀리데이 연령 상한은 30세에서 35세로 높아졌고, 군사비밀정보보호협정 개정으로 양국은 변경된 비밀분류등급을 반영해 군사비밀정보의 보호·관리를 강화하기로 했다.

경제·산업 분야에서는 핵심광물 공급망 협력 의향서와 AI·반도체·양자 분야 협력 의향서, 한국수력원자력과 프랑스 오라노·프라마톰 간 원자력 연료 협력 MOU가 체결됐다. 해상풍력과 문화유산, 보훈, 산림 분야 협력 문건도 포함됐다.

the13ook@newspim.com