신한은행, 복정역세권 복합개발 2조 2800억원 금융주선

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 8일 복정역세권 복합개발사업 금융주선을 마무리했다.
- 1·2차 PF 대출 2조2800억원을 확보해 자금조달을 완료했다.
- 복합개발사업은 50만평 규모 업무복합클러스터로 조성된다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 복정역세권 복합개발사업의 금융주선을 완료했다고 8일 밝혔다. 1차 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 1조 9000억원에 이어 2차 PF 대출 3800억원을 주선해 총 2조 2800억원 규모의 자금조달을 마무리했다.
복정역세권 복합개발사업은 서울과 수도권을 연결하는 교통 요충지인 복정역 일대에 조성되는 사업이다. 총 3개 블록에 업무시설 약 31만평, 지식산업센터 약 8만평, 오피스텔 약 8만평, 상업시설 약 3만평 등 총 연면적 약 50만평 규모의 업무복합클러스터가 들어설 예정이다.
신한은행은 2023년 7월 현대건설과의 협업을 바탕으로 공모사업 컨소시엄에 대표 재무적 투자자로 참여했다. 이후 금융주선기관으로서 사업성 검토부터 금융구조 설계, 금융기관 모집 및 자금조달까지 업무를 수행했다.
복합2블록에는 인공지능(AI), 소프트웨어(SW), 연구개발(R&D) 기능을 집적한 'HMG퓨처컴플렉스'가 들어설 예정이다. 이달 복합3블록에 오피스텔 1393실이 공급될 예정이며, 향후 지원1블록에도 180실이 추가로 공급될 계획이다.
신한은행은 최근 서울역 봉래3지구 업무시설 개발사업에서도 현대차증권과 함께 총 6890억원 규모의 PF 금융주선을 완료했다. 국민연금과 SK디엔디가 공동 출자한 리츠가 추진하는 해당 사업에서 신한은행은 총 PF 조달액 가운데 5840억원을 직접 대출했다.
romeok@newspim.com