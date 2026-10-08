권민수 한은 부총재 "토큰화 확산에 금융안정 안전장치 필요"

AI 핵심 요약beta
- 권민수 한은 부총재가 8일 토큰화 확산에 사전 대응체계 필요성을 강조했다.
- 그는 결제·거래 속도 향상만큼 위기 대응 안전장치도 갖춰야 한다고 말했다.
- 한은은 내년 국채 토큰화 실증 등 토큰화 사업을 추진할 계획이다.
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4분기 프로젝트 한강 2단계·내년 국채 토큰화 실증 추진
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 권민수 한국은행 부총재가 8일 금융자산 토큰화 확산에 따른 금융안정 위험에 대비해 사전 대응체계를 마련할 필요가 있다고 강조했다. 거래와 결제 속도가 빨라지는 만큼 위기 상황에 대응할 수 있는 안전장치도 갖춰야 한다는 설명이다.
권 부총재는 이날 한국은행과 국제통화기금(IMF)이 공동 개최한 글로벌금융안정보고서(GFSR) '토큰화의 확대: 새로운 효율성과 취약성' 발표 행사 개회사에서 "토큰화가 확산될수록 사후적 대응이 어려워질 수 있으므로 적절한 사전적 대응 체계의 마련을 고려해 볼 필요가 있다"고 말했다.
권 부총재는 "분산원장 기술을 활용한 토큰화는 이러한 흐름의 연장선 위에 있으면서도, 그 변화의 폭은 이전과 사뭇 다르다"며 "거래의 조건과 이행 규칙을 장부 안에 함께 담아냄으로써 매매와 청산 그리고 결제의 여러 단계가 동시에 이루어질 수 있기 때문"이라고 설명했다.
권 부총재는 "우리는 지금 금융 인프라가 한 단계 도약할 수 있는 전환점에 서 있다고 생각한다"며 이번 GFSR이 토큰화에 주목한 것은 금융시스템의 안정성 측면에서도 비중 있게 고려해야 할 단계에 이르렀음을 보여준다고 평가했다.
글로벌 시장에서는 미국과 유럽을 중심으로 토큰화 금융자산이 확대되고 있으며, 아시아에서도 토큰화 예금을 결제수단으로 활용하는 실거래 사례가 늘고 있다고 소개했다.
국내 추진 계획도 언급했다. 권 부총재는 "한국도 지난달 토큰증권 발행을 위한 로드맵을 발표하였으며, 올해 4분기중에는 프로젝트 한강 2단계 사업을 본격 시작할 예정"이라며 "내년에는 한국은행과 정부가 협업하여 국채 토큰화 실증 시범 사업도 추진할 계획"이라고 말했다.
아시아 금융시장에 대해서는 토큰화에 따른 효율성 개선과 위험을 함께 살펴야 한다고 강조했다. 글로벌 공급망의 중심인 아시아에서는 결제 속도가 빨라지고 중개 비용이 낮아지면 실물경제와 금융시장 모두 편익을 얻을 수 있지만, 과거 급격한 자본유출을 경험했다는 점도 고려해야 한다는 것이다.
권 부총재는 "기존 인프라의 제한된 거래시간과 다수의 중개기관, 그리고 최대 수일이 소요되는 결제 과정은 평상시 효율성을 떨어뜨리는 요인일 수 있지만, 시장 불안시 정책당국이 상황을 파악하고 대응할 시간을 벌어주는 완충장치이기도 하였다"고 말했다.
그는 금융 인프라의 속도와 안전성 간 균형을 F1 경주에 비유했다. "결승선까지 더 빠르게 도달하기 위해서는 그 속도를 감당할 튼튼한 차체와 안전한 코너링을 위한 접지력 있는 타이어, 그리고 적시에 속도를 줄일 수 있는 브레이크가 함께 있어야 한다"고 설명했다.
이어 "토큰화도 마찬가지라고 생각한다"며 "더 빠르고 효율적인 금융 인프라를 만드는 것만큼이나, 그 속도를 감당할 수 있는 건전성과 안전장치, 그리고 필요 시 적시에 작동할 수 있는 정책체계를 함께 갖추는 것도 중요할 것"이라고 강조했다.
eoyn2@newspim.com