IMF "토큰화, 금융 효율 높이지만 위험도 커져…안전장치 필요"

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 8일 IMF와 토큰화 확대 보고서 행사를 열었다고 밝혔다.
- IMF는 토큰화가 거래 효율을 높이지만 시장 확대 시 위험도 커진다고 했다.
- 법·규제 정비와 서킷브레이커 등 안전장치 마련이 필요하다고 했다.
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"현재 시스템 위험은 제한적, 법·규제 정비 필요"
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 국제통화기금(IMF)이 금융자산 토큰화로 거래 효율성을 높일 수 있지만 시장이 확대될수록 금융안정 위험도 커질 수 있다고 분석했다. 현재 시스템 위험은 제한적이지만 시장 확대에 대비한 법·규제 정비와 안전장치 마련이 필요하다고 제언했다.
한국은행은 8일 IMF와 공동으로 '토큰화의 확대: 새로운 효율성과 취약성' 보고서 발표 행사를 개최한다고 밝혔다. 이번 분석은 이달 발표되는 IMF 글로벌금융안정보고서(GFSR)에 별도 챕터로 수록됐다.
GFSR은 IMF가 세계 금융시장의 위험 요인을 점검해 매년 4월과 10월 내놓는 보고서다. 이날 행사에서는 권민수 한국은행 부총재의 개회사에 이어 IMF 연구진의 발표와 국내외 전문가들의 패널토론, 질의응답이 진행된다.
토큰화는 주식이나 채권 같은 금융자산이나 부채를 분산원장에 디지털 형태로 기록해 거래하는 것을 말한다. 거래에 필요한 여러 과정을 하나의 시스템에서 처리할 수 있어 거래 절차를 줄이고 투명성과 자동화 수준을 높일 수 있다.
실제 토큰화 주식시장에서는 24시간 거래와 자산을 잘게 나눠 투자할 수 있는 조각 소유 등의 장점이 나타났다. 거래 정보를 블록체인상에서 실시간으로 확인할 수 있다는 점도 기존 시장과의 차이로 꼽혔다.
아직 시장이 작은 만큼 한계도 뚜렷했다. 전통 주식시장보다 사고팔기가 쉽지 않았고 가격 변동은 더 컸다. 서로 다른 거래 시스템이 충분히 연결되지 않아 시장이 나뉘는 현상도 강하게 나타났다. IMF는 시장이 초기 단계라는 점을 감안해 결과를 해석할 필요가 있다고 설명했다.
시장 규모가 커지면 금융안정에 미치는 영향도 달라질 수 있다. 토큰화 시장에 더 많은 자산과 투자자, 결제수단이 들어올수록 기존 금융시장이 안고 있는 유동성과 레버리지, 금융회사 간 연결에 따른 위험이 커질 가능성이 있다. 시스템 장애 등 기술과 인프라에서 발생하는 위험도 함께 제기됐다.
현재 토큰화 시장이 금융시스템 전체를 흔들 정도의 위험을 만들고 있는 것은 아니라는 게 IMF의 판단이다. 시장이 본격적으로 확대되면 거래 시스템과 법적 기반을 갖추고 유동성과 위험을 적절히 관리하는 것이 중요해질 것으로 봤다.
IMF는 시장 성장을 위해 법적 불확실성을 줄이고 명확한 규제 체계를 마련해야 한다고 제언했다. 서로 다른 토큰화 시스템이 연결될 수 있도록 하고 거래에 사용할 수 있는 안전한 결제수단도 갖출 필요가 있다고 제시했다.
규제는 새로운 기술이라는 이유만으로 별도의 기준을 적용하기보다 '동일 활동, 동일 위험, 동일 규제' 원칙에 따라 마련할 것을 권고했다. 새로운 제도를 시험할 수 있는 규제 샌드박스 활용도 제안했다.
금융안정을 위한 안전장치도 강조했다. 가격이 급변할 때 거래를 일시 중단하는 서킷브레이커와 유동성 보호장치를 마련하고 토큰화 시장과 기존 금융시장 간 연결이 커지는지도 지속적으로 살펴야 한다고 제시했다.
eoyn2@newspim.com