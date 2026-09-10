"IMF, 트럼프 관세 비판한 수석이코노미스트 내정자 임명 철회" FT

AI 핵심 요약beta
- IMF가 10일 레이스 교수 내정을 철회했다.
- 트럼프 관세 비판 발언이 배경으로 알려졌다.
- IMF는 텐레이로 교수를 최종 수석이코노미스트로 임명했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 국제통화기금(IMF)이 신임 수석이코노미스트로 내정했던 유력 후보를 발표 직전 전격 철회했다고 파이낸셜타임스(FT)가 복수의 소식통을 인용해 10일(현지시간) 보도했다. 도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책을 비판했던 과거 발언이 발목을 잡았다는 전언이다.
보도에 따르면 IMF는 올여름 저명한 경제학자인 리카르도 레이스 런던정경대(LSE) 교수를 연구 책임자 겸 경제고문으로 임명한다는 공식 발표를 앞두고 있었다. 그러나 그가 과거 트럼프 대통령의 무역 관세 정책을 공개 비판했던 이력이 확인되면서 임명이 전격 취소됐다.
포르투갈 출신의 레이스 교수는 지난해 4월 트럼프 대통령이 선언한 '해방의 날(liberation day)' 상호 관세 정책을 두고 "미국 소비자들의 물가 부담을 키우고 새로운 인플레이션을 자극할 것"이라고 경고하는 등 관세의 부작용을 꾸준히 지적해왔다. 그는 팟캐스트 인터뷰에서도 "관세는 수입 물가를 즉각 상승시키고 미국 내 생산을 더 힘들고 비효율적으로 만든다"고 비판한 바 있다.
수석이코노미스트 인선권은 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재에게 있지만, 최대 지분국인 미국의 막강한 비공식적 영향력을 무시할 수 없었을 것이라는 관측이 나온다. 실제로 게오르기에바 총재는 스콧 베선트 미 재무장관으로부터 "IMF 본연의 임무인 거시경제 및 금융 안정에 집중하라"는 압박을 받은 뒤 기후변화와 성평등 관련 의제를 축소하기도 했다.
IMF는 이후 지난 7월 영란은행(BOE) 통화정책위원을 지낸 실바나 텐레이로 LSE 교수를 신임 수석이코노미스트로 최종 임명했으며, 텐레이로 교수는 지난달 공식 임기를 시작했다.
이번 보도와 관련해 IMF 대변인은 "경쟁 후보자들의 신원이나 세부 정보는 엄격한 비공개가 원칙"이라며 인선 절차에 대한 구체적 확인을 거부하면서도, "텐레이로 교수의 합류를 매우 기쁘게 생각하며 그가 학술적 우수성과 정책 경험을 균형 있게 가져올 것"이라고 밝혔다. 레이스 교수 역시 언급을 사양했다.
wonjc6@newspim.com