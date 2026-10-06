9월 외환보유액 17억달러 감소…한미전략투자공사 자산위탁 영향

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전월보다 17.2억달러↓…외화예수금 감소도 영향

달러 강세에 기타통화 외화자산 환산액 줄어

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 우리나라의 외환보유액이 금융기관의 외화예수금 감소와 한미전략투자공사에 대한 자산위탁 등의 영향으로 전월보다 줄었다. 미 달러화 강세에 따른 기타 통화 표시 외화자산의 달러 환산액 감소도 영향을 미쳤다.

[자료=한국은행]

한국은행이 6일 발표한 '2026년 9월 말 외환보유액'에 따르면 지난달 말 기준 외환보유액은 4405억6000만달러로 전월 말(4422억8000만달러)보다 17억2000만달러 감소했다.

외화자산 운용수익이 발생했지만 금융기관의 외화예수금 감소와 한미전략투자공사에 대한 자산위탁이 외환보유액을 줄이는 요인으로 작용했다. 한은은 한미전략투자공사에 대한 구체적인 향후 추가 위탁금액과 일정은 정해지지 않았다고 설명했다.

9월 중 미 달러화 지수(DXY)는 1.7% 상승했다. 이에 따라 ▲유로화(-2.1%) ▲파운드화(-2.3%) ▲호주달러화(-2.4%)가 미 달러화 대비 절하된 반면 엔화(1.8%)는 절상됐다. 달러가 강세를 보이면서 유로화 등 기타 통화로 표시된 외화자산의 달러 환산액도 줄었다.

자산별로는 국채·정부기관채·회사채 등 유가증권이 3860억3000만달러로 전체의 87.6%를 차지했다. 유가증권은 전월보다 10억5000만달러 감소했고 예치금은 299억5000만달러로 3억5000만달러 줄었다.

국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)은 154억8000만달러로 전월보다 2억9000만달러 감소했다. IMF 포지션은 43억달러로 4000만달러 줄었다. 금은 시세 변동을 반영하지 않고 매입 당시 장부가격으로 평가돼 전월과 같은 47억9000만달러를 유지했다.

eoyn2@newspim.com