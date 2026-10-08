11번가, 슈팅배송 생필품 할인…31일까지 간편식·생활용품 특가

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 8일 슈팅배송 생필품 할인전을 열었다.
- 신한카드·카카오페이머니 결제 시 5% 할인했다.
- 간편식·뷰티·세제 등은 31일까지 판매했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 빠른 배송 서비스 '슈팅배송'에서 간편식과 피부관리·생활용품 등을 오는 31일까지 할인 판매한다고 8일 밝혔다.
행사 기간 슈팅배송 상품을 신한카드나 카카오페이머니로 결제하면 각각 5% 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 한도는 각 결제 수단별 최대 5000원이다.
간편식은 '양반 수라 돼지고기김치찌개' 460g 5개를 최대 혜택 적용 시 2만1000원대에 판매한다. '샘표 생생듬뿍 4가지 햄 소시지 베이컨과 치즈 부대찌개' 450g 5개는 1만9000원대, 'CJ 햇반 듬뿍 누룽지닭백숙죽' 420g 10개는 2만4000원대다.
가을 나들이용 먹거리로는 올해 출시된 '오리온 포카칩 황치즈맛', 무알코올 음료 '하이트제로0.00 레몬&유자', '차오차이 시추안 마라탕면' 등을 선보인다.
헤어·바디케어 상품에는 '일리윤 세라마이드 아토 로션', '존슨즈 베이비 로션 핑크', '미쟝센 살롱10 에센스 팩' 등이 포함됐다.
세탁·청소용품으로는 '비트 딥클린 파워 액체세제', '피죤 섬유유연제', '참그린 트루워시 주방세제'와 화장지·키친타올·위생행주 등을 판매한다.
슈팅배송은 월 회비와 최소 주문금액 조건 없이 이용할 수 있는 배송 서비스다. 11번가는 주말을 포함해 주 7일 당일·익일배송을 제공하며, 무료 멤버십 '11번가플러스' 회원에게는 무료 반품·교환과 도착 지연 보상 혜택도 제공한다고 설명했다.
kji01@newspim.com