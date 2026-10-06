11번가, 난방매트 최대 50% 할인…거래액 전주 比 131%↑

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오는 11일까지 10개 브랜드 참여

전기요·카본매트 2만원대부터

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 전기요·카본매트 등 난방매트를 최대 50% 할인하는 '가을맞이 전기요·카본매트 특가전'을 오는 11일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사에는 경동나비엔, 일월, 쿠쿠, 한일의료기, 잠온 등 10개 브랜드가 참여한다. 전기요와 카본매트, 온수매트 등을 2만원대부터 판매한다.

11번가가 전기요·카본매트 특가전을 진행한다. [사진=11번가]

11번가에 따르면 지난달 25일부터 지난 1일까지 난방매트 거래액은 직전 일주일 대비 131% 증가했다.

11번가가 브랜드사와 기획한 단독 특가 상품도 선보인다. 최대 혜택을 적용하면 '한일의료기 오브휴 워셔블 이중열선 탄소 전기요'는 2만원대, '일월 순면 파스텔 안심 카본매트 4종' 싱글 제품은 3만원대에 살 수 있다.

좌우 온도를 따로 조절할 수 있는 '일월 분리난방 온열매트 2종' 더블사이즈는 4만원대다. 앱으로 원격 제어할 수 있는 '경동나비엔 카본매트 EME500'은 18만원대에 판매한다.

한정 시간 할인 행사도 연다. 6일 오후 6시 '60분러시'에서는 '한일의료기 EMF 인증 35단계 온도조절 워셔블 카본매트'를 7만원대에, 오는 9일 오후 11시 '타임딜'에서는 '쿠쿠 DC카본매트 리모컨형'을 17만원대에 선보인다.

행사 기간 삼성·신한·KB국민·현대·BC카드로 결제하면 3%를 최대 3만원까지 추가 할인한다. 토스페이머니 결제에는 7%를 최대 5만원까지 할인한다.

kji01@newspim.com