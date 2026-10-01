11번가, 11일까지 가을 할인전…패션·뷰티 50개 브랜드 참여

AI 핵심 요약beta
- 11번가가 1일부터 11일까지 월간 십일절을 진행했다.
- 계절가전, e쿠폰, 레저·숙박 상품을 할인 판매했다.
- 회원·장바구니·패션쿠폰과 라이브 방송도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구매 조건별 할인쿠폰 제공
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 계절가전과 식음료 e쿠폰, 레저·국내숙박 상품 등을 할인 판매하는 '월간 십일절'을 오는 11일까지 진행한다고 1일 밝혔다.
계절가전은 정해진 시간에 할인하는 타임딜로 판매한다. 오는 2일 오전 11시에는 '일월 스타일리시 워셔블 카본매트' 싱글 제품을 3만7000원대에, 오는 5일 오전 11시에는 쿠쿠 가습기(CH-G301FW)를 5만5000원대에 선보인다. 오는 8일 오후 11시에는 경동나비엔 온수매트(EMW520 싱글)를 29만9000원대에 판매한다.
식음료 e쿠폰은 오는 3일 파스쿠찌의 '흑임자 젤라또 카페라떼+카사타 흑임자 조각케이크'를 30% 할인한 9940원에 판매한다. 오는 4일에는 메가MGC커피 '하우스밀크 라떼'를 20% 할인한 2800원에, 오는 5일에는 뚜레쥬르 케이크 신상품을 17% 할인해 선보인다.
레저·숙박 상품으로는 1일 서울랜드 자유이용권과 쏠비치 진도를 선보인다. 오는 6일에는 인스파이어 리조트와 롤링힐스 리조트, 오는 7일에는 쏠비치 양양을 특가 상품으로 판매한다.
패션·뷰티 할인에는 총 50개 브랜드가 참여하며 매일 4~6개 브랜드 상품을 선보인다. 오는 3일 빈폴·닥터지·라네즈, 오는 4일 AHC·네파, 오는 9일 로레알·피지오겔 등이 참여한다.
이니스프리 '그린티 판테놀 카밍 토너 패드'와 에스쁘아 '매쉬드 블러 밤스틱' 등 뷰티 신상품도 할인한다. 라이브 커머스 'LIVE11'에서는 1일 낮 12시 에스트라, 오는 2일 오전 11시 김정문알로에, 오는 6일 오전 11시 싸이닉 방송을 편성했다.
4만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 3000원·4000원·5000원 릴레이 할인쿠폰도 순차 제공한다. 먼저 받은 쿠폰을 사용하면 다음날 할인액이 더 큰 쿠폰을 받는 방식이다.
무료 멤버십 '11번가플러스' 회원에게는 2만원 이상 구매 시 최대 5000원을 할인하는 7% 장바구니 쿠폰을 행사 기간 ID당 1장 추가 지급한다. 패션·뷰티 전용 11% 할인쿠폰은 3만5000원 이상 구매 시 최대 4000원까지 적용하며 ID당 매일 2장씩 제공한다.
kji01@newspim.com