11번가, 저당 검색 5배 이상 증가…웰니스관 개설

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영양식·비건 먹거리 한곳에

성별·세대별 건강식품 분류

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 올해 1~8월 '저당' 검색량이 전년 동기 대비 5배 이상 증가하는 등 건강 관련 먹거리 수요를 반영해 '웰니스(Wellness)' 전문관을 열었다고 28일 밝혔다.

같은 기간 11번가 내 '무첨가', '제로', '다이어트', '비건', '케어' 등 건강 관련 주요 키워드 검색량은 전년 동기 대비 2배가량 늘었다. 회사는 고객이 관리 목적과 필요에 맞는 상품을 찾을 수 있도록 식이 관리용 영양식과 단백질 보충제, 저당·저칼로리 식품, 비건식을 모았다.

11번가가 영양식과 저당·저칼로리 식품, 비건식을 모은 '웰니스' 전문관을 열었다. [사진=11번가]

전문관은 대체 식단·간식·원물차 등을 판매하는 '웰니스 푸드', 영양제·이너뷰티·건강즙 등을 다루는 '헬시', 식물성 원료로 만든 가공식품·베이커리 등을 선보이는 '비건'으로 구성했다.

웰니스 푸드에서는 식사 대용 단백질 보충제 '포티포 쉐이크'(700g)를 1만6000원대에, 당뇨환자용 영양식 '뉴케어 당플랜'(200ml 24팩)을 4만7000원대에 판매한다. 기름에 튀기지 않은 무색소 '해남 고구마칩'(10봉)은 1만2000원대에 선보이며, 결명자·맥문동·작두콩 등 원물차도 마련했다.

11번가 '웰니스' 전문관은 웰니스 푸드·헬시·비건 카테고리로 구성됐다. [사진=11번가]

헬시는 성별과 세대, 관리 목적에 따라 상품을 나눴다. 루테인·콘드로이친 등을 모은 '시니어', 멀티비타민·칼슘·마그네슘 등을 다루는 '키즈&주니어', 철분·엽산·이노시톨 등을 판매하는 '여성밸런스'로 구분했다. 홍삼스틱·배도라지즙 등의 '데일리케어'와 콜라겐·레티놀 등을 모은 '이너뷰티'도 운영한다.

비건 상품으로는 식물성 대체육과 소스로 만든 '파르팜 레츠비건 함박스테이크', 두유로 만든 마요네즈 '쏘이네즈' 등을 선보인다. 쌀가루와 유기농 비건버터를 사용한 크루아상과 100% 통밀로 구운 고단백 저당 쿠키도 판매한다.

kji01@newspim.com