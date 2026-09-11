11번가, 추석 상품 1600여개 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 12일부터 20일까지 T 멤버십 쇼핑 페스타를 진행했다.
- 추석 선물세트와 장보기 상품 1600여개를 최대 50% 할인했다.
- 할인 한도는 5000원이며 행사 상품은 무료배송했다.
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오는 12~20일 무료배송
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 추석 선물세트와 장보기 상품 등 1600여개를 대상으로 T 멤버십 고객에게 최대 50% 할인 혜택을 제공하는 'T 멤버십 쇼핑 페스타'를 진행한다고 11일 밝혔다.
행사 기간은 오는 12일부터 20일까지다. 할인 한도는 최대 5000원이며 횟수 제한 없이 적용할 수 있다. 행사 상품은 모두 무료배송한다.
11번가는 추석 쇼핑 수요를 겨냥해 행사 상품 수를 지난달보다 약 70% 늘렸다. 명절 선물세트와 신선식품, 간편식, 주방·생활용품 등을 마련했다.
선물세트는 혜택 적용 시 '광천김 3대째 달인 재래 도시락김 27봉 선물세트'를 1만3880원에 판매한다. 참치·리챔·카놀라유로 구성한 '동원 스페셜 O-87호'는 2만원대, '한삼인 홍삼진 기운담은 선물세트'는 2세트에 6만200원이다.
장보기 상품으로는 올해 첫 수확 홍로 사과 5kg(소과 30과 내외)을 1만4930원, 가정용 배 5kg(중소과 11~14과)을 1만3710원에 선보인다. '제주한우 1++ 등심 200g+200g'은 4만1410원에 판매한다.
국내산 고등어와 자연산 돌문어, 완도 활전복 등 수산물도 행사에 포함했다. 햇반과 간편식 등 명절 상차림과 연휴에 필요한 먹거리도 할인 판매한다.
주방·생활용품으로는 '테팔 인덕션 메를로 후라이팬·웍 3종세트', '도루코 클래식 리미티드 화이트 주방칼 5종세트', '일체형 타포린 재활용 분리수거함 3단' 등을 준비했다.
kji01@newspim.com