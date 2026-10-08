CCK솔루션, 리벨리온 투자 유치…'국산 AI 풀스택'으로 금융·공공 공략

AI 핵심 요약beta
- CCK솔루션이 8일 리벨리온 투자를 유치했다.
- 국산 AI 반도체와 SW 결합한 풀스택을 키운다.
- 금융·회계·공공과 해외 시장 공략도 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
베트남·몽골·싱가포르·홍콩 등 해외 사업도 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔터프라이즈 AX 전문기업 CCK솔루션이 인공지능(AI) 반도체 기업 리벨리온으로부터 투자를 유치하고 국산 AI 반도체와 업무용 소프트웨어를 결합한 '국산 AI 풀스택' 사업 확대에 나선다.
CCK솔루션은 리벨리온으로부터 투자를 유치했다고 8일 밝혔다.
CCK솔루션은 AI 업무 플랫폼 'Noa'를 주력 제품으로 제공하고 있다. 감사 절차 수행과 감사조서 작성, 대량 거래내역 전수 검증 등을 지원하는 회계 솔루션에서 시작해 문서 AI와 사무·금융 업무 자동화 분야로 사업 영역을 확대했다.
회사에 따르면 국내 주요 회계법인 대부분을 고객사로 확보했으며 고객사 소속 회계사 수를 합치면 국내 전체 회계사의 절반 수준이다. 지난 5월에는 조달청 '2026 대한민국 AI 혁신조달 대전'에서 대상을 수상했다.
CCK솔루션은 이번 투자를 계기로 리벨리온과의 협력을 강화해 국산 AI 풀스택을 고도화할 계획이다.
양사는 지난 6월 업무협약(MOU)을 체결하고 리벨리온의 신경망처리장치(NPU)와 CCK솔루션의 AI 업무 플랫폼을 결합한 풀스택 솔루션 공급 방안을 추진해왔다.
국산 AI 풀스택은 AI 반도체부터 업무용 소프트웨어까지 국내 기술을 기반으로 하나의 시스템을 구축하는 방식이다. CCK솔루션은 데이터를 외부로 반출하기 어려운 금융·회계 분야와 공공기관 등 보안 요구가 높은 시장을 주요 공략 대상으로 삼을 예정이다.
CCK솔루션은 해외 시장 공략도 확대한다. 베트남에서는 하이퐁시 등과 스마트시티 예산 집행 관리·검증 AI 플랫폼 공급을 추진하고 있으며, 몽골에서는 종이 학위증을 AI로 판독·검증하는 실증을 진행 중이다. 싱가포르에서는 문서 업무 자동화, 홍콩에서는 감사조서·감사보고서 작성 자동화 AI 도입을 현지 기업들과 협의하고 있다.
조현수 CCK솔루션 대표는 "이번 투자와 리벨리온과의 협력을 바탕으로 보안이 중요한 공공기관과 금융·회계 분야에서 활용할 수 있는 AI 솔루션을 고도화하겠다"며 "아시아 4개 지역에서 쌓은 성과를 발판으로 향후 미국 등으로 진출 지역을 넓혀가겠다"고 말했다.
\flurry327@newspim.com