라이너·리벨리온, AI 풀스택 구축 MOU…글로벌 영토 확장

AI 핵심 요약beta
- 라이너와 리벨리온이 20일 AI 풀스택 솔루션 사업을 추진했다.
- 라이너의 AI 에이전트와 리벨리온 NPU를 결합했다.
- 국내 공공·민간과 글로벌 시장 공략에 나선다.
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외산 GPU 의존 낮춰 비용 절감…중동 등 해외 공략
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 AI 에이전트 스타트업 라이너는 AI 반도체 기업 리벨리온과 손잡고 'AI 풀스택 솔루션' 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.
라이너의 AI 에이전트 기술력과 리벨리온의 NPU 기반 AI 반도체 인프라를 결합해 국내 공공·민간 시장은 물론 글로벌 시장을 함께 공략한다는 구상이다. 반도체 칩부터 소프트웨어까지 아우르는 이번 협약은 대한민국 AI 기술력과 글로벌 경쟁력을 입증하는 계기가 될 것으로 기대된다.
과학기술정보통신부가 주도한 독자 파운데이션 모델 개발 사업에서 이미 합을 맞춰온 양사는 협약을 통해 AI 풀스택 솔루션의 실질적인 사업화 단계로 협력을 강화한다. 고가의 외산 GPU 독점 구조에서 벗어나 고효율·고성능 국산 NPU와 AI 에이전트를 연동해 운영 비용을 절감하고, 데이터 주권과 보안 신뢰도를 높일 방침이다.
기술 자립을 바탕으로 글로벌 시장 공동 공략에도 힘을 모은다. 라이너는 전 세계 220여 개국 1300만 사용자와 사우디 국부펀드 산하 AI 기업 '휴메인' 플랫폼 탑재 이력 등 글로벌 입지를 다져왔다. 리벨리온 역시 미국, 일본, 중동 등 해외 거점에서 성과를 내고 있다.
양사는 해외 현지에서 입증된 네트워크와 기술력을 결합해 파트너 발굴부터 기술 협의, 수주에 이르는 전 과정을 함께 추진하며 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.
박성현 리벨리온 대표는 "이번 협력은 반도체부터 AI 에이전트까지 하나로 통합한 풀스택 솔루션으로 실제 서비스 단계까지 기술 자립을 실현한다는 점에서 의미가 크다"며 "대한민국이 가진 인재와 공급망을 바탕으로 경쟁력 있는 풀스택 솔루션을 완성해 국내뿐 아니라 사우디 등 글로벌 주요시장에서 성과를 만들어갈 것"이라고 말했다.
김진우 라이너 대표는 "라이너 기술력에 리벨리온의 고효율 NPU가 더해지면 글로벌 시장에 성능과 비용 경쟁력을 동시에 갖춘 솔루션을 제시할 수 있다. 국내에서는 데이터 주권과 보안이 중요한 공공기관, 지자체, 민간 기업에도 신뢰할 수 있는 선택지를 제공할 수 있을 것"이라며 "국내를 넘어 중동 등 글로벌 시장에서 K-AI의 저력을 증명해 보이겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com