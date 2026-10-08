CJ온스타일, '컴온스타일' 8일 개막…최대 82% 할인

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일이 8일 컴온스타일을 열고 다이나믹딜을 선보였다.
- 행사 기간 최대 82% 할인과 적립·카드 혜택을 제공했다.
- 모바일 라이브와 포켓몬 굿즈도 18일까지 판매한다.
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크리에이터 협업 방송 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 8일부터 오는 18일까지 쇼핑 행사 '컴온스타일'을 열고 최대 82% 할인하는 원데이 특가 '다이나믹딜'을 매일 한정 수량으로 선보인다고 8일 밝혔다.
다이나믹딜은 올해 상반기 행사에서 처음 선보인 특가 상품이다. 이번 행사 기간 약 190개를 운영한다. 컴온스타일은 CJ온스타일이 연 2회 진행하는 쇼핑 행사다.
행사 전 상품에는 5% 적립과 카드 할인 혜택을 제공한다. 선정된 60개 브랜드는 '컴온 더블업'을 통해 적립과 카드 할인 혜택을 각각 10%로 높인다. 최근 12개월간 구매 이력이 없는 신규 고객에게는 이날 오전 9시부터 선착순으로 5000원 적립금을 준다.
크리에이터와 협업한 모바일 라이브 방송 편성은 직전 행사보다 두 배 가까이 늘렸다. 여행·뷰티·패션·리빙·육아·교육 분야에서 상품을 소개한다.
여행 방송에서는 '트래블에딧'과 '럭셔리체크인'이 카시아 속초와 조선호텔, 핀크스 포도호텔 숙박 상품을 선보인다. 크리에이터 '드엘리사'와 '나린맘'은 각각 사각 싱크볼 브랜드 아티잔과 유산균 브랜드 드시모네의 단독 기획 상품을 공동구매로 판매한다.
CJ온스타일 인스타그램 채널에서는 패션·뷰티·리빙·식품 분야 인플루언서를 12개 브랜드와 각각 연결해 행사 상품 혜택을 소개할 예정이다.
포켓몬 게임 '포켓몬 포코피아' 굿즈 99종도 판매한다. 오는 11일 모바일 라이브 방송을 시작으로 오는 18일까지 매일 오전 10시 인기 상품을 한정 수량으로 공개한다.
kji01@newspim.com