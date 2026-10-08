네이버, 단풍철 앞두고 '등산 테마날씨' 강화…301개 산 맞춤 예보

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 8일 단풍철 앞두고 등산 테마날씨를 출시했다.
- 전국 301개 산 좌표 기준 초단기 예보를 제공했다.
- 코스·출발시간별 날씨와 계절 풍경도 안내했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
테마날씨 누적 구독 21만건…연내 '바다낚시'도 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버가 본격적인 단풍철을 앞두고 전국 주요 산의 날씨와 등산 코스별 기상 정보를 제공하는 '등산 테마날씨' 서비스를 선보인다.
네이버는 지난 9월 전국 301개 주요 산의 좌표를 기준으로 초단기 예보를 제공하는 '등산 테마날씨'를 출시했다고 8일 밝혔다. 현재 네이버는 골프장 495곳, 축구장 30곳, 야구장 20곳 등을 포함해 총 868개 장소의 테마날씨 정보를 제공하고 있다.
등산 테마날씨는 산이 속한 행정동 단위가 아닌 산의 실제 좌표를 기준으로 날씨 정보를 제공하는 것이 특징이다.
네이버 지도에 축적된 등산 코스 데이터도 활용했다. 이용자가 산행 코스와 출발 시간을 선택하면 실제 이동 시간에 맞춰 구간별 기온과 바람, 강수 변화를 확인할 수 있다.
일출 시각과 단풍·개화 시기 등을 안내하는 '계절 풍경' 정보도 제공한다. 네이버는 코스와 출발 시간을 기준으로 산행 중 날씨 변화를 안내하는 서비스를 국내 최초로 제공한다고 설명했다.
이용자는 네이버 날씨에서 계절 풍경 정보를 확인해 등산이나 단풍 나들이 계획에 활용할 수 있다. 네이버는 향후 해당 기능을 다른 야외활동 테마에도 확대할 예정이다.
네이버는 지난해 8월 야구장을 시작으로 테마파크와 스키장, 축구장, 골프장 등으로 테마날씨 서비스를 확대해왔다.
지난 9월 말 기준 테마날씨 누적 구독 건수는 약 21만3000건으로, 올해 1월 약 7만3000건과 비교해 8개월 만에 2.9배 증가했다. 가장 많이 구독된 장소는 잠실야구장으로 약 2만5000건을 기록했다.
김혜진 네이버 리더는 "연내 '바다낚시' 테마를 더해 주요 야외 활동 전반을 아우르겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com