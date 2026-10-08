유한양행, '센스밸런스 구미데이' 리뉴얼 출시…섭취 편의성 강화

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 8일 센스밸런스 구미데이 비건 멀티비타민·미네랄을 리뉴얼 출시했다
- 비타민·미네랄 성분을 강화해 하루 두 알로 간편 섭취하게 했다
- 비건 인증과 과일 풍미를 더해 헬시플레저 수요를 반영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 구미형 건강기능식품 '센스밸런스 구미데이 비건 멀티비타민 & 미네랄'을 리뉴얼 출시했다고 8일 밝혔다.
센스밸런스는 유한양행의 종합 영양 보충 브랜드다. 이번 제품은 물 없이 간편하게 영양을 보충할 수 있도록 기획됐다.
유한양행은 이번 리뉴얼에서 비타민과 미네랄 성분을 강화하고 섭취 편의성을 높였다. 하루 두 알로 비타민과 미네랄을 섭취할 수 있도록 구성했다.
제품은 비건 인증을 획득해 식물성 원료 기반 제품을 선호하는 소비자의 수요를 반영했다. 구미 특유의 탄력 있고 쫀득한 식감을 강화하고 새콤달콤한 과일 풍미를 더했다.
유한양행 관계자는 "최근 즐겁게 건강을 관리하는 '헬시플레저' 트렌드가 확산됨에 따라 소비자들이 보다 맛있고 간편하게 영양을 보충할 수 있도록 제품을 리뉴얼했다"며 "비건 인증까지 더해 소비자 선택의 폭을 넓힌 만큼 앞으로도 다양한 라이프스타일과 소비자 니즈를 반영한 건강기능식품을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com