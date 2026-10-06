유한양행, CPHI 밀란 참가…글로벌 CDMO 수주 확대 추진

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유한화학 원료의약품 생산 인프라·품질관리 역량 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 6∼8일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열리는 제약·바이오 박람회 'CPHI Milan 2026'에 단독 부스를 마련하고 글로벌 사업 확대에 나선다고 6일 밝혔다.

이번 행사에서 연구개발(R&D) 기술력과 상업화 역량을 소개하고, 자회사 유한화학과의 협력을 통해 확보한 원료의약품(API) 생산 인프라와 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력을 알릴 계획이다.

유한양행 부스 현장 사진 [사진=유한양행]

특히 우수의약품 제조·품질관리 기준(cGMP)을 충족하는 생산·품질관리 역량을 바탕으로 글로벌 파트너사와의 협력 기회를 모색한다.

현장에는 글로벌 비즈니스와 연구개발, 해외영업 분야의 전문 인력이 참석해 주요 제약사 및 바이오기업과 일대일 사업 미팅을 진행한다.

CPHI는 매년 유럽 주요 국가를 순회하며 열리는 제약·바이오 전문 전시회다. 원료의약품과 CDMO, 포장 및 설비 관련 기업과 산업 관계자들이 참가한다.

유한양행은 글로벌 제약사의 위탁생산 물량 증가에 대응해 원료의약품 수출 사업을 확대하고 있다. 유한화학의 선제적인 생산능력 확대와 글로벌 규제 기준에 맞춘 품질관리를 바탕으로 파트너십을 강화하고, 이번 행사를 통해 CDMO 수주를 다변화할 방침이다.

유한양행 관계자는 "CPHI 참가는 글로벌 상업화 역량과 기술력을 전 세계 주요 시장에 알릴 수 있는 중요한 기회"라며 "혁신적인 파이프라인과 글로벌 수준의 CDMO 경쟁력을 바탕으로 기존 파트너사와의 협력을 공고히 하고 '글로벌 톱 50 제약사' 도약을 앞당길 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com