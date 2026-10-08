CJ제일제당, CJ더마켓서 최대 75% 할인…15일까지 '더세페'

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 8일 CJ더마켓서 더세페를 시작했다.
- 오는 15일까지 최대 75% 할인행사를 진행했다.
- 4만원 이상 구매 땐 적립금 응모와 라이브 특가도 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
15일 캠핑 상품 라이브 방송
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 공식 자사몰 CJ더마켓에서 오는 15일까지 최대 75% 할인하는 '더마켓 세일 페스타(더세페)'를 진행한다고 8일 밝혔다.
행사 기간 매일 다른 테마의 상품을 할인 판매한다. '찬 바람 불면 생각나는 따뜻한 한 끼', '집에서 즐기는 미식 한 상' 등 계절과 상황에 맞춘 상품도 특가로 선보인다.
'햇반 윤기가득쌀밥', '비비고 왕교자', '비비고 썰은배추김치' 등은 최대 46% 할인한다.
CJ더마켓에서 행사 기간 4만원 이상 구매한 고객은 적립금 이벤트에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 2000명에게 다음 장보기에 사용할 수 있는 3000원 적립금을 지급한다.
오는 15일 오전 11시에는 CJ더마켓 쇼핑 라이브 방송 '냠냠 LIVE'에서 가을 캠핑에 곁들이기 좋은 제품을 생방송 특가로 선보인다.
CJ제일제당은 지난 6일 CJ더마켓의 공식 마스코트도 공개했다. 고객은 오는 20일 자정까지 '더마켓 신입생 작명소' 이벤트 페이지에서 마스코트 이름에 투표할 수 있으며, 투표 후 신청한 고객 가운데 선착순으로 한정판 상품을 받는다.
kji01@newspim.com