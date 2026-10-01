익산시, 시정 혁신 발굴…시민 아이디어 '공모'

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 21일까지 시정발전 아이디어 공모전을 연다.
- 인구·경제 등 5개 분야서 누구나 참여할 수 있다.
- 우수 제안엔 최대 200만원과 12월 시상한다.
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금상 200만원 등 우수 제안 7건 시상…참가자 10명 추첨해 기프티콘 제공
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들의 생활 속 아이디어를 시정에 반영하고 지역 발전을 위한 새로운 정책 발굴을 위해 오는 21일까지 '익산시 시정발전 아이디어 공모전'을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 공모전은 익산시정에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 공모 분야는 ▲인구·경제 ▲문화·관광 ▲복지·교육 ▲환경·건설 ▲공무원 제안 등 5개 분야다.
제안서는 전자우편으로 제출하거나 익산시청 기획예산과를 방문해 접수하면 된다. 접수된 제안은 창의성, 경제성 또는 능률성, 계속성, 적용 범위, 노력도 등을 기준으로 두 차례 심사를 거쳐 우수 제안을 선정하며 결과는 12월 중 발표할 예정이다.
우수 제안에는 금상 1명 200만원, 은상 1명 100만원, 동상 2명 각 50만원, 장려상 3명 각 30만원을 지급한다. 입상에 이르지 못한 제안 가운데 노력제안으로 선정된 경우에도 10만원을 지급한다.
참가자를 위한 별도 혜택도 마련했다. 입상자를 제외한 참가자 중 10명을 무작위로 추첨해 1만원 상당의 기프티콘 또는 익산 다이로움 충전 혜택을 제공한다.
공모전과 관련한 자세한 사항은 익산시청 누리집에서 확인할 수 있으며 신청서 제출 방법 등은 익산시 기획예산과로 문의하면 된다.
한인경 익산시 기획예산과장은 "시민 한 분 한 분의 생활 속 경험과 생각이 더 나은 익산을 만드는 소중한 출발점이 될 수 있다"며 "익산의 미래를 함께 만들어갈 참신한 아이디어를 적극적으로 제안해 주시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com