전북교육청·전북 14개 시군, '교육혁신 선도지역' 공모 도전

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 1일 14개 시군과 교육혁신선도지역 공모에 나섰다.
- 전북교육청은 지역 특화 교육모델 구축과 최대 100억원 지원을 노린다.
- 최종 결과는 10월 중 발표되고 2027년부터 사업을 추진한다.
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선정 지역 연간 20억원 최대 5년 지원…전북교육청 최종 5개 이상 지역 목표
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 학령인구 감소와 지역소멸 위기에 대응하고 지역 특성에 맞는 교육생태계를 구축하기 위해 도내 14개 시군과 함께 교육혁신선도지역 공모에 나선다고 1일 밝혔다.
전북교육청은 교육부가 추진하는 '교육혁신선도지역' 공모에 도내 14개 시군 모두 운영기획서 제출을 완료했다.
'교육혁신선도지역'은 지역 여건과 특성에 맞는 교육혁신 모델을 수립·운영하는 사업이다. 공모에 선정된 지역에는 연간 20억원씩 최대 5년간 총 100억원 규모의 재정이 지원된다.
도교육청과 교육지원청, 도내 14개 시군은 1유형 11개 시군과 2유형 3개 시군으로 나눠 '원팀'을 구성해 공모에 대응했으며 최종 5개 지역 이상 선정을 목표로 하고 있다.
각 시군은 지역의 역사·문화·생태 자원과 전략산업을 교육과 연계하고 지역 특화 교육과정 운영, 돌봄·교육 생태계 조성 등 지역별 현안에 맞춘 교육혁신 계획을 마련했다.
전북교육청은 공모 준비 과정에서 교육청과 교육지원청, 지자체 간 협력을 강화하고 지역별 운영기획의 완성도와 실행력을 높이는 데 집중했다.
이를 위해 부교육감을 단장으로 도교육청 관계자와 전문가 등이 참여하는 '교육혁신선도지역 공모 추진단'을 구성했다.
추진단은 지역별 운영기획서 검토와 전문가 자문 등을 지원하며 각 지역이 자체적으로 수립한 교육혁신 모델을 구체화하고 실제 사업으로 이어질 수 있도록 지원했다.
이번 공모 결과는 서면 평가와 현장 실사 등을 거쳐 10월 중 최종 발표될 예정이다. 지정 지역은 준비 기간을 거쳐 2027년부터 본격적으로 사업을 추진한다.
천호성 교육감은 "교육혁신선도지역 지정은 지자체와 교육청이 손을 잡고 지속 가능한 지역교육 생태계를 만드는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "도교육청과 교육지원청, 지자체가 하나의 팀으로 준비해 온 만큼 최대한 많은 지역이 선정될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com