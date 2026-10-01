'완주 와푸축제' 2일 개막…야생 체험·로컬미식

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 2~4일 고산자연휴양림서 축제를 연다
- 야생 체험과 로컬푸드·공연 프로그램을 마련했다
- 한돈 해체쇼·트레일런 등 참여행사도 준비했다
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13개 읍·면 로컬밥상·장터 운영…정육왕 한돈 해체쇼·바비큐 나눔 등 참여
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 오는 2~4일 고산자연휴양림 일원에서 '제14회 완주와일드&로컬푸드축제'를 개최한다고 1일 밝혔다.
완주군과 와일드&로컬푸드축제추진위원회가 주최·주관하는 이번 축제는 '불 타오르는 거친 야생'을 표어로 자연 속에서 즐기는 야생 체험과 완주 로컬푸드의 맛을 함께 선보인다.
고산자연휴양림의 자연환경을 활용한 '와일드 체험'이 대표 프로그램이다. 시랑천 일원에서는 맨손 물고기 잡기와 메뚜기 잡기, 수상 패들보드(SUP), 워터롤러 등을 체험할 수 있다.
또 대장간 체험과 장작패기 등을 경험하는 '로컬 부시크래프트존', 전통 감자삼굿을 재현한 '불타는 화덕존', 나무와 밧줄을 활용한 18종의 '트리 익스트림', 볏짚 미끄럼틀을 갖춘 '와일드놀이터' 등이 운영돼 가족 단위 방문객에게 다양한 체험 기회를 제공한다.
먹거리 프로그램도 마련된다. 13개 읍·면 주민들이 직접 차려내는 '로컬밥상'과 제철 농특산물을 만날 수 있는 '로컬장터', 지역 식재료를 활용한 퓨전 요리와 전통주를 선보이는 '미식관광존' 등이 운영된다.
완주 한우와 신선한 쌈채소를 현장에서 즐길 수 있는 이동식 정육점과 먹거리 포차도 마련돼 방문객들의 입맛을 사로잡을 예정이다.
문화공연과 참여 프로그램도 축제 분위기를 더한다. 개막식에서는 군민 참여 부싯돌 퍼포먼스와 축하공연이 펼쳐지며 '와푸 뮤직 파티'가 가을밤을 장식한다.
특히 3일 오후에는 유명 요리 유튜버 '정육왕'이 참여하는 한돈 해체쇼와 바비큐 나눔 행사가 열린다. 이와 함께 '톱맨·톱걸을 찾아라', '완주 9품 깜짝 경매' 등 관람객 참여형 프로그램도 수시로 진행된다.
지역 주민과 체육 동호인 등이 참여하는 연계 행사도 준비됐다. '2026 완주 트레일런 대회'와 노르딕워킹 대회, 어린이 그림그리기 대회, 13개 읍·면 신바람 체조대회, 주민참여 공연 등이 축제장 곳곳에서 열린다.
완주의 문화적 특색을 담은 기념품을 판매하는 '완주로컬굿즈스토어'도 운영하며 관람객 편의를 위해 축제장 전 구역에 공공 와이파이망을 구축했다.
유희태 완주군수는 "제14회 와푸축제는 청정 고산의 자연 속에서 야생의 생동감과 건강한 먹거리의 즐거움을 함께 누릴 수 있도록 정성을 다해 준비했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com