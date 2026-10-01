HJ중공업, 부산 최초 KLPGA 대회 개최…유망주 지원·기부 프로그램 마련

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업이 1일 KLPGA 대회를 부산권으로 옮겼다
- 오는 8일부터 11일까지 양산 에이원CC서 연다
- 꿈나무 레슨과 채리티존 기부도 함께 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
초·중등 학생 대상 프로 선수 레슨 제공
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 연고 기업이 주최하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대회가 처음으로 부산에서 열린다. 지역 골프 유망주를 위한 레슨과 기부 프로그램도 함께 마련된다.
HJ중공업은 동부건설과 공동 주최하는 '2026 HJ중공업·동부건설 챔피언십'을 오는 8일부터 11일까지 나흘간 경남 양산 에이원CC에서 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 대회에는 108명의 선수가 출전한다. 총상금은 10억원이며, 우승 상금은 1억8000만원이다. 대회는 그동안 전북 익산에서 열렸으나 올해부터 개최지를 부산권으로 옮겼다.
HJ중공업은 지난 7월 여자프로골프단을 창단한 데 이어 이번 대회의 공동 주최사로 참여한다. 소속 선수인 조아연, 홍정민, 김민서3도 출전한다.
조아연은 2019년 KLPGA 신인왕을 차지했고 홍정민은 지난해 KLPGA 투어 상금왕에 올랐다. 드림투어에서 뛰고 있는 김민서3는 선배 선수들과 우승 경쟁에 나선다.
대회 기간에는 부산·울산·경남 지역 초·중등 골프 꿈나무를 대상으로 프로 선수 원포인트 레슨이 진행된다. HJ중공업은 부산시골프협회와 함께 학생들이 프로 선수와 소통하고 실전 경험을 쌓을 기회를 제공할 계획이다.
선수들의 경기 결과를 활용한 기부 프로그램도 운영한다. '채리티존'을 통해 버디와 이글 등 기록에 따라 기부금을 적립하고, 조성한 기금은 대회 종료 후 지역 내 도움이 필요한 이웃과 기관에 전달할 예정이다.
이밖에 프로암 행사와 팬 참여 프로그램, 지역사회 연계 행사 등을 마련한다. 대회 운영 과정에서는 선수 지원과 관람객 편의를 위한 프로그램도 진행할 계획이다.
유상철 HJ중공업 대표는 "부산에서 처음 열리는 이번 대회를 통해 여자프로골프 발전과 지역 스포츠 저변 확대에 기여하겠다"며 "스포츠와 나눔을 결합해 지역사회와 상생하는 대회로 운영하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com