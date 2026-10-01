박성훈 의원 "가상자산 실명계좌 증가…실제 이용률 32.6% 불과"

AI 핵심 요약beta
- 박성훈 의원이 1일 국내 원화거래소 5곳의 실명계좌 현황을 공개했다.
- 실명계좌 보유고객은 1162만명인데 실제 이용고객은 379만명에 그쳤다.
- 업비트와 빗썸은 이용률이 30%대였고 고팍스는 3.0%로 가장 낮았다.
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금융당국, 실명계좌 관리 실태 점검 필요성 제기
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국내 원화 가상자산거래소 5곳의 실명계좌 보유고객이 1160만명을 넘어섰지만 실제 거래에 참여한 고객은 380만명에 그친 것으로 나타났다.
1일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 거래소 5곳에서 제출받은 자료에 따르면 올해 7월 말 기준 업비트·빗썸·코인원·디지털엑스·고팍스의 실명계좌 보유고객은 모두 1162만9685명으로 집계됐다.
이 가운데 실제 이용고객은 379만5580명으로 전체의 32.6%였다. 실명계좌를 보유했지만 실제 이용고객으로 분류되지 않은 고객은 783만4105명으로 67.4%에 달했다.
거래소별로는 업비트의 실명계좌 보유고객이 701만4677명으로 가장 많았다. 실제 이용고객은 247만5277명으로 이용률은 35.3%였다. 계좌 보유고객과 실제 이용고객 간 차이는 453만9400명으로 집계됐다.
빗썸은 실명계좌 보유고객 331만3821명 가운데 108만9696명이 실제 이용고객으로 분류됐다. 이용률은 32.9%였으며, 보유고객과 실제 이용고객의 차이는 222만4125명이었다.
코인원은 실명계좌 보유고객 85만5884명 중 17만3997명이 실제 이용고객으로 집계돼 이용률이 20.3%였다. 디지털엑스는 33만8400명 가운데 5만3427명이 실제 이용해 이용률이 15.8%로 나타났다.
고팍스는 실명계좌 보유고객 10만6903명 중 실제 이용고객이 3183명에 그쳤다. 이용률은 3.0%로 5개 거래소 가운데 가장 낮았다.
실명계좌 보유고객은 최근 수년간 증가세를 보였다. 5개 거래소의 실명계좌 보유고객은 2022년 말 약 662만5000명에서 2025년 말 1173만6000명으로 77.1% 늘었다. 올해 7월 말에도 1162만9000명 수준을 유지했다.
반면 같은 기간 실제 이용률은 32.6%에 그쳤다. 실명계좌 보유고객 증가가 실제 거래 활성화로 이어지지는 않았다는 의미다.
실명확인 입출금계정은 가상자산거래소 이용자의 원화 입출금 과정에서 이용자 실명과 은행 계좌 명의를 확인하는 장치다. 원화마켓 거래소는 이를 통해 자금세탁방지 체계와 거래소 이용자의 원화 거래를 연계한다.
현재 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 주요 원화거래소는 은행과 실명확인 입출금계정 제휴를 맺고 있다. 거래소와 은행 간 제휴 재계약과 신규 제휴를 둘러싼 논의도 이어지고 있다.
박성훈 의원은 "계좌 숫자가 늘어나는 것과 실제 가상자산 시장 이용이 확대되는 것은 별개의 문제라는 사실이 수치로 확인됐다"면서 "일부 거래소는 실명계좌 보유고객과 실제 이용고객 간 격차가 지나치게 큰 만큼 금융당국이 장기간 이용되지 않은 실명계좌의 규모와 거래소·제휴은행의 관리 실태를 점검해야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com