임실N치즈축제, 8일 개막...35사단 군악대 특별공연

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 8~11일 임실N치즈축제를 연다.
- 35사단 군악대와 가수들이 공연을 펼친다.
- 드론쇼와 야간페스타로 체류형 축제를 꾸렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
박지현·전유진·허찬미·세이마이네임…드론쇼·야간페스타·국악융합공연 다채
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 임실N치즈축제에서 지역 향토사단인 35사단 군악대와 유명 가수, 지역 예술인이 함께하는 다채로운 공연을 앞세워 가을 관광객 맞이에 나선다고 1일 밝혔다.
2026 임실N치즈축제는 오는 8~11일 임실치즈테마파크와 임실치즈마을, 임실읍 시내 일원에서 열린다. 올해는 유명 가수 공연뿐 아니라 35사단 군악대와 지역문화예술 공연, 국악과 현대 퍼포먼스가 결합된 융합공연, 야간공연과 드론쇼 등 다양한 무대를 마련했다.
특히 임실에 주둔한 35사단 군악대가 올해 축제에서도 관광객을 위한 특별공연을 선보인다. 연예사병 4명이 포함된 군악대는 MZ세대에게 친숙한 구성으로 젊은 관광객들에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.
35사단 군악대는 8일 치즈테마파크 분수대 광장에서 첫 공연을 펼친다. 10일 오후 6시 30분 치즈테마파크 메인무대에서 열리는 '임실N치즈 콘서트'에도 출연한다.
임실N치즈 콘서트에는 팝페라 그룹 사과나무, 35사단 군악대, 팝핀현준·박애리가 함께 무대에 올라 장르를 넘나드는 공연을 선보인다.
팝핀현준·박애리의 국악과 현대 퍼포먼스가 어우러진 무대는 가족 단위 관람객과 젊은 세대가 함께 즐길 수 있는 공연으로 꾸며진다.
축제 첫날인 8일 오후 6시 30분 임실읍 특설무대에서는 개막 축하공연이 열린다. 박지현, 전유진, 허찬미, 세이마이네임 등이 출연해 축제의 시작을 알린다.
개막공연에 이어 오후 8시 15분부터는 임실N치즈와 축제를 상징하는 이미지를 밤하늘에 구현한 드론쇼가 펼쳐진다. 임실치즈의 역사와 성장과정을 담은 영상과 함께 드론 퍼포먼스가 가을밤을 장식한다.
특히 올해 개막행사는 처음으로 임실읍 시내에서 열려 임실치즈테마파크를 넘어 지역 주민과 관광객이 함께하는 축제 분위기를 조성한다.
축제장 곳곳에서는 지역 예술인과 주민들이 참여하는 공연도 이어진다. 팝페라 그룹 사과나무를 비롯해 운수골배드, 운수앙상블, 실크로드 재즈밴드 등이 다양한 문화예술 무대를 선보인다.
임실필봉농악 공연과 지정환 신부의 치즈 이야기를 담은 '지정환 신부 에끌로 퍼레이드', 국가무형문화유산 2026 대한민국 농악축제, 한국전통음악 국악대향연 등 임실의 전통문화와 치즈 역사를 공연으로 만나는 프로그램도 마련된다.
에끌로 퍼레이드는 취타대와 퍼레이드카, 치즈 캐릭터 퍼포머, 마칭밴드, 치즈댄서, 필봉농악 공연단 등이 함께 축제장을 행진하며 관람객과 호흡하는 참여형 공연으로 진행된다.
야간 프로그램으로 8일과 9일 '임실N치즈 야간페스타', 9일과 10일 '임실N치즈&와인 나이트'를 열어 버스킹 공연과 함께 치즈와 와인을 즐길 수 있는 야간 체류형 프로그램을 운영한다.
gojongwin@newspim.com