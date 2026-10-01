부산교육청, 초등 수업 나눔 릴레이 운영…수업 혁신 도모

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 1일 2학기 초등 수업 나눔 릴레이를 시작했다.
- 교사 109명이 수업을 공개하고 900여 명이 참관한다.
- 12월 4일까지 진행하며 수업 혁신과 협력 문화를 확산한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 교사들이 수업을 공개하고 동료들과 수업 설계와 실행 과정을 공유하는 자리가 부산 초등학교 현장에서 이어진다.
부산시교육청은 교원의 수업 전문성을 높이고 협력적 수업 연구 문화를 확산하기 위해 12월 4일까지 2학기 '초등 수업 나눔 릴레이'를 운영한다고 1일 밝혔다.
이번 프로그램에는 교사 109명이 자발적으로 수업을 공개한다. 수업 참관에는 900여 명의 교사가 참여할 예정이다. 참여 규모로는 역대 최대 수준이다.
초등 수업 나눔 릴레이는 교사가 수업을 공개한 뒤 수업 설계 의도와 실행 과정을 동료 교사들과 공유하고 수업을 함께 성찰하는 참여형 연수다.
수업 참관 뒤에는 수업 토크가 이어진다. 교사들은 질문 생성 전략, 학생 참여 활성화, 문해력 신장, 인공지능(AI)·디지털 도구 활용 등을 주제로 수업 사례와 현장 경험을 나눈다.
공개 수업은 질문 중심 수업, 프로젝트형 수업, 교과 융합 수업 등 학생 주도성을 높이는 방식으로 진행된다. AI와 디지털 기술을 활용한 수업 사례도 소개될 예정이다.
김석준 교육감은 "수업 나눔 릴레이는 교사들의 자발적인 수업 연구와 나눔을 통해 학생 주도 배움 중심 수업 문화를 정착시키는 중요한 시작점"이라며 "교사들의 협력적 수업 혁신을 바탕으로 학생의 성장과 배움이 있는 교실을 만들 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com