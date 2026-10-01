고창군, 소나무재선충병 확산 차단 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 1일 소나무재선충병 확산 차단에 나섰다.
- 지난해 9월 첫 확인 뒤 13개 읍·면 71개 리로 번졌다.
- 군은 9억 원 투입해 피해목 전량 제거에 나선다.
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올해 9억 투입해 산림 예찰·피해목 전량 방제…추가 확인 94본 집중 관리
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 소나무재선충병의 지역 내 확산을 막기 위해 피해목 예찰과 방제에 행정력을 집중하고 있다고 1일 밝혔다.
고창군에서는 지난 2024년 9월 소나무재선충병이 처음 확인된 이후 다른 지역에서도 산발적으로 발생하면서 피해가 확산하는 추세다.
현재 발생 지역은 13개 읍·면 71개 리로 상하면을 제외한 고창군 대부분 지역에 분포하고 있다. 이에 따라 소나무류 반출 금지구역도 14개 읍·면 151개 리로 확대 지정됐다.
산림 내 미발견 피해목이 남아 있을 경우 주변 소나무로 피해가 빠르게 번질 수 있어 군은 주민들의 적극적인 관심과 신고가 중요하다고 강조했다.
군은 올해 상반기에 확인된 피해목에 대한 방제를 완료했지만 이후에도 94본의 추가 피해목이 확인됐다.
이에 따라 올해 총 9억 원의 예산을 투입해 피해지역과 주변 산림에 대한 지속적인 예찰을 실시하고 하반기 방제 기간 중 새롭게 발견되는 피해목까지 전량 제거할 계획이다.
고창군 관계자는 "단 한 그루의 피해목도 놓치지 않도록 철저한 예찰을 시행하고 있다"며 "감염목이 발생한 산림 소유자는 감염목 제거와 주변 의심목 제거에 적극 협조해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com