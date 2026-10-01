대전 온열질환 구급출동 35건…지난해보다 35% 줄었다

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 1일 올여름 폭염 구급출동 35건을 집계했다
- 온열환자 10명 중 6명은 50대 이상이었고 남성이 대부분이었다
- 출동은 도로·건설현장에 집중됐고 낮 12시~오후 6시에 많았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 올여름 대전에서 폭염으로 119구급대가 출동한 건수는 35건으로 지난해보다 약 35% 감소한 것으로 나타났다. 환자 10명 중 6명가량은 50대 이상이었고, 발생 장소는 도로와 건설현장 등 야외가 가장 많았다.
1일 대전소방본부에 따르면 지난 5월부터 9월까지 대전지역 폭염 관련 구급출동은 모두 35건으로 집계됐다.
온열질환 유형별로는 열탈진이 20명으로 가장 큰 비중을 차지했다. 성별로는 남성이 30명으로 대부분을 차지했으며, 연령대별로는 50대 이상이 20명으로 가장 많았다.
발생 장소를 보면 도로와 건설현장 등 실외 활동 장소가 23건으로 전체의 약 66%를 차지했다. 시간대별로는 기온이 크게 오르는 낮 12시부터 오후 6시 사이에 20건이 집중됐다.
대전소방본부는 지난 5월 중순부터 9월 30일까지 '폭염 대비 119구급활동 대책'을 운영했다. 모든 119구급차에 얼음조끼와 아이스팩, 이온음료 등 9종의 폭염 대응 장비를 갖추고 24시간 출동 체계를 유지했다.
폭염경보가 내려진 기간에는 5개 소방서 산하 27개 119안전센터의 펌뷸런스를 투입해 낮 12시부터 오후 5시까지 공사장과 논·밭 등 야외 작업지역을 하루 한 차례 이상 순찰했다.
이준서 대전소방본부 구조구급과장은 "올해 폭염 대응 활동과 온열질환 발생 현황을 분석해 취약계층과 야외 활동 시민을 대상으로 예방 홍보를 강화하겠다"며 "내년에도 사전 준비와 신속한 현장 대응을 통해 폭염 피해를 줄이겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com