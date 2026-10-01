금정문화재단, '제1회 금정산성트레일워크' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 금정문화재단이 1일 금정산성트레일워크 참가자를 모집했다.
- 행사는 17일과 18일 금정산을 걷는 체험형 프로그램이다.
- 완주자에게 메달과 1만 원권 이용권을 제공했다.
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완주자 기념 메달과 이용권 지급
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 금정산을 걷고 금정산성의 역사와 문화를 만나는 신규 프로그램이 마련됐다.
(재)금정문화재단은 다음 달 15일까지 '2026 금정산성축제' 신규 프로그램인 '제1회 금정산성트레일워크' 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.
행사는 '국립공원 금정산, 첫걸음'을 주제로 10월 17일과 18일 이틀간 열린다. 경쟁보다 걷는 과정에 초점을 둔 참여형 프로그램으로, 금정산의 자연환경과 금정산성의 역사·문화를 체험할 수 있도록 구성했다.
첫날인 17일에는 A코스가 운영된다. 범어사에서 출발해 금정산성 북문과 동문을 거쳐 금정산성축제 행사장인 금정산성광장까지 약 7㎞를 걷는 코스다.
18일 진행되는 B코스는 금정산성광장에서 출발한다. 남문과 서문을 지난 뒤 출발지로 돌아오는 약 9㎞ 구간이다.
참가비는 1만 원이다. 완주자에게는 기념 메달과 금정산성축제장 먹거리 구역에서 사용할 수 있는 1만 원권 이용권을 제공한다.
참가 신청은 홍보 포스터에 있는 정보무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 하면 된다. 모집 인원은 코스별 선착순 500명이다.
윤일현 금정구청장은 "금정산 국립공원 지정 원년에 처음 선보이는 프로그램"이라며 "금정산과 금정산성의 자연·역사·문화적 가치를 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com