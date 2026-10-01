한대희 군포시장, 조직개편 의결 협조 당부...시의회와 소통간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한대희 군포시장이 9월 30일 시의회와 소통간담회를 열었다.
- 조직개편안엔 도시정비국과 청년주권실 신설이 담겼다.
- 군포시는 10월 중 새 조직체계를 출범시킬 계획이다.
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군포1동 '대동제' 전면 폐지...본청 기능 강화로 행정 효율성 극대화
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한대희 경기 군포시장이 민선 9기 핵심 공약 이행을 위한 조직개편을 앞두고 군포시의회를 찾아 협조를 구하는 등 소통 행보에 나섰다.
군포시는 지난 9월 30일 시청 회의실에서 한대희 시장과 이우천 군포시의회 의장 및 시의원들이 참석한 가운데 '시장-의회 소통간담회'를 개최했다고 1일 밝혔다.
이번 간담회는 다가오는 시의회 임시회에서 추진될 조직개편안에 대해 설명하고 시의회의 적극적인 협조를 요청하기 위해 마련됐다.
조직개편안의 핵심은 원도심 재개발 및 1기 신도시 정비를 종합 추진할 '도시정비국'과 청년 정책을 전담할 부시장 직속 '청년주권실'의 신설이다. 시는 재개발전략과 등을 신설해 도시 정비 사업을 체계화하고 청년친화도시 지정을 적극 추진할 계획이다.
또한 지난 2015년부터 시범 운영해 온 '대동제(군포1동)'를 행정안전부 협의를 거쳐 전면 폐지하고 해당 업무와 인력을 본청으로 흡수해 대민 행정 서비스의 대응력과 효율성을 한층 끌어올릴 방침이다.
시는 10일간의 입법예고를 마친 상태로 시의회 의결을 거쳐 오는 10월 중 개편된 조직 체계를 공식 출범시킬 예정이다.
한대희 군포시장은 "이번 조직개편은 시의 변화와 발전을 이끌 원팀 체정을 구축하는 계기가 될 것"이라며 "시민들이 군포시의 변화를 신속하게 체감할 수 있도록 시의회의 적극적인 이해와 협조를 부탁드린다"고 당부했다.
1141world@newspim.com