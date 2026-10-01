전재수 부산시장, 생곡소각장 추진 재확인…강서구 반발 기류 확산

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 30일 생곡소각장 사업을 계획대로 추진하겠다고 밝혔다.
- 강서지역은 주민 동의 없는 일방 추진이라며 대체 부지 검토를 요구했다.
- 갈등은 명지소각장 문제와 폐기물 처리 대책까지 겹쳐 장기화됐다.
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강서구 "정치권 주민 동의 없이 일방적 추진 반대"
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 생곡소각장 건립을 둘러싼 강서지역 반발에도 사업 추진 의지를 거듭 밝혔다. 강서구 주민과 지역 정치권은 이미 소각시설이 있는 지역에 부산 전역의 부담을 떠넘길 수 없다며 맞서고 있다.
전재수 부산시장은 지난 30일 부산시청에서 열린 부산 발전 여·야·정 회의에서 생곡소각장과 관련해 "10년 동안 법이 요구한 행정절차에 따라 진행해 온 사업"이라며 계획대로 추진하겠다는 입장을 밝혔다.
전 시장은 "시민 세금 1000억 원이 투입됐고 생곡 주민 이주도 82%를 넘어섰다"며 "이제 와서 사업을 원점에서 재검토하고 대체 부지를 찾으라고 하면 이미 투입한 세금과 명지소각장 문제는 어떻게 할 것인지 따져봐야 한다"고 말했다.
생곡소각장 건립이 무산되면 에코델타시티 안에 소각시설을 설치할 수밖에 없다는 주장도 폈다. 에코델타시티 조성 당시 발생 폐기물 처리를 위한 시설을 생곡으로 이전하는 방안을 전제로 사업을 추진해 왔다는 설명이다.
전 시장은 "생곡소각장을 짓지 않으면 에코델타시티 안에 소각시설을 설치해야 한다"며 "설계수명이 다한 명지소각장 폐쇄 문제까지 고려하면 부산의 전체 폐기물 처리 대책 차원에서 판단해야 한다"고 말했다.
다만 강서지역 정서는 부산시의 입장과 크게 다르다. 생곡마을에서 약 2.5㎞ 떨어진 에코델타시티 주민들은 정주 여건이 달라진 상황에서 기존 계획만을 근거로 소각장 건립을 밀어붙여서는 안 된다고 주장한다.
강서구 주민과 지역 정치권은 생곡과 명지에 이미 폐기물 처리시설이 집중된 만큼 강서구에 추가 부담을 지워서는 안 된다는 입장이다. 부산 전체 16개 구·군이 폐기물 처리 부담을 나누고, 주민 동의와 공개 논의를 거쳐 대체 부지를 검토해야 한다는 요구다.
박상준 강서구청장과 더불어민주당 변성완 강서구지역위원장은 주민 동의 없는 사업 추진에 반대하며 재검토를 요구했다. 국민의힘 김도읍 국회의원도 기피시설을 특정 지역에 일방적으로 설치할 수 없다며 대체 부지 검토와 부담 분산을 주장했다. 강서지역 여야 정치권이 생곡소각장 건립에 한목소리로 반대하는 모양새다.
전 시장은 강서 주민들의 환경·안전 우려에는 공감한다면서도 최신 기술을 적용한 시설 건립과 정보 공개를 약속했다.
그는 "주민들이 걱정하는 부분을 알고 있고 그 의견에도 공감한다"며 "최첨단 시설로 안전하게 건설하고 관련 자료를 투명하게 공개하겠다"고 말했다. 주민 편의시설을 설치하는 방안도 검토하겠다고 했다.
그러나 강서지역에서는 안전성뿐 아니라 입지 결정 과정과 행정 신뢰 문제를 함께 따져야 한다는 목소리가 나온다.
소각장 건립 여부를 기술적 안전성만으로 판단할 것이 아니라 인구가 급증한 에코델타시티의 현재 여건과 주민 수용성, 지역 간 부담 배분을 종합적으로 검토해야 한다는 주장이다.
생곡소각장을 둘러싼 갈등은 2030년 생활폐기물 직매립 금지와 명지소각장 운영 문제까지 맞물리며 쉽게 풀리지 않을 전망이다.
부산시는 행정의 연속성과 폐기물 처리 공백을 이유로 사업 추진을 강조하고 있지만 강서지역은 주민 동의 없는 일방 행정이라며 재검토를 요구하고 있다.
ndh4000@newspim.com