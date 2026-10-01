부산시, 6개 공원서 '공원 위크' 운영…도심 공원 여가문화 활성화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 3일부터 4일까지 6개 공원서 행사를 연다
- 2026 부산 공원 위크는 공연·체험 13개로 꾸몄다
- 명지·사상·아미르공원 등서 가족행사와 영화 상영한다
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시민 여가문화 공간 인식 개선
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 가을 주말, 부산 도심 공원이 공연과 체험이 어우러진 여가 공간으로 바뀐다.
부산시는 오는 3일부터 4일까지 이틀간 사상근린공원 등 시내 6개 공원에서 '2026 부산 공원 위크'를 운영한다고 1일 밝혔다.
올해 처음 열리는 부산 공원 위크는 공원 여가문화 프로그램인 '부산한 공원 시즌2'와 지역별 공원 행사를 연계해 마련됐다. 도시공원을 시민이 함께 만드는 여가문화 공간으로 알리기 위한 취지다.
행사 기간 명지근린공원, 사상근린공원, 부산진성공원, 아미르공원, 부산시민공원, 화명생태공원에서 공연과 토크쇼, 해변 시네마 등 13개 프로그램이 진행된다.
공원별 주제도 마련됐다. 명지근린공원은 '가족·반려동식물 공원', 사상근린공원은 '어린이 정원·생태 놀이터', 부산진성공원은 '전통연회 체험 특화 공원'으로 운영된다. 아미르공원은 '열린 해양문화 야외 컨벤션 공원'을 주제로 프로그램을 선보인다.
사상근린공원에서는 마술 공연과 버블쇼가 열리고, 명지근린공원에서는 '부모의 정서가 가족에 미치는 영향'을 주제로 한 토크쇼가 진행된다. '위드펫스타'와 '달밤에 체조 부산 챌린지' 연계 홍보부스와 체험 프로그램도 운영된다.
아미르공원에서는 '해변시네마 인(in) 영도'가 마련된다. 정원을 소재로 한 가족영화 '시크릿 가든'(2020)과 재난 속 공존과 연대를 다룬 애니메이션 '플로우'(2025)가 상영된다.
명지근린공원의 '우리가족 당근마켓'과 아미르공원의 일부 체험 프로그램은 사전 신청을 해야 참여할 수 있다. 자세한 행사 일정과 신청 방법은 부산한 공원 누리집의 참가신청 메뉴에서 확인할 수 있다.
김창덕 푸른도시국장은 "공원은 시민 모두에게 열린 여가문화 공간"이라며 "이번 행사가 시민들이 공원 여가 프로그램을 체험하고 공원을 야외 여가문화 공간으로 인식하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com