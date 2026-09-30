남종섭 경기도의장 "청렴은 일상 속 존중부터...인권 존중 조직문화 만들 것"

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남 의장 '갑질 없는 조직문화' 조성...업무처리 매뉴얼 제작·배부

갑질 판단부터 조사·피해자 보호·사후관리까지 사건 처리 체계화

직접 조사 공정성 확보...비밀유지·2차 피해 방지 등 보호 조치 명시

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 상호 존중과 청렴을 바탕으로 한 '갑질 없는 조직문화' 만들기에 본격적으로 나선다.

경기도의회 남종섭 의장. [사진=경기도의회]

경기도의회는 갑질의 판단 기준부터 신고·조사, 피해자 보호 및 사후관리까지 사건 처리 전반을 체계화한 '갑질 행위 업무처리 매뉴얼'을 제작해 의회사무처 전 직원에게 배부한다고 30일 밝혔다.

이번 매뉴얼은 남 의장이 강조해 온 청렴성과 책임성을 실제 조직 운영에 적용하기 위한 실무 지침이다. 갑질을 단순 개인 간 갈등을 넘어 조직의 신뢰를 훼손하는 문제로 규정하고 예방부터 사건 처리 피해자 보호까지 일관된 기준 아래 대응하는 데 초점을 맞췄다.

매뉴얼은 ▲갑질 행위의 이해 ▲조사 절차 ▲피해자 보호 조치 ▲주요 사례 ▲예방 및 대응 행동요령 등으로 구성됐다.

특히 올해부터 의회사무처가 갑질 신고 사건을 직접 조사함에 따라 담당자에 따른 판단 차이를 줄이고 비밀유지, 피해자 분리, 2차 피해 방지 등 공정성과 일관성을 담보할 규정을 명확히 했다.

도의회는 책자를 전 직원에게 배부하는 동시에 내부 업무시스템인 '의정포털'에 게시해 예방교육과 상담 및 사건 처리 시 상시 활용토록 할 방침이다.

갑질행위 업무처리 매뉴얼 표지. [사진=경기도의회]

남종섭 의장은 "청렴한 조직문화는 거창한 구호가 아니라 서로를 존중하는 일상에서 시작된다"며 "이번 매뉴얼이 공정한 사건 처리와 피해자 보호의 분명한 기준이 되어 구성원 모두의 인권과 인격을 존중하는 조직문화를 만드는 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.

한편 남 의장은 취임 후 청렴도 강화를 전반기 주요 과제로 삼고 지난 7월 전 의원 청렴서약식에 이어 9월에는 도의원 청렴교육 의무화를 골자로 한 '경기도의회 의원 행동강령 조례'를 개정하는 등 청렴도 향상을 위한 행보를 이어가고 있다.

1141world@newspim.com