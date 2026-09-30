제21회 파주개성인삼축제 10월 17~18일 임진각서 개최

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6년근 파주개성인삼 엄격 선별

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 오는 10월 17~18일 임진각광장과 평화누리 일원에서 '제21회 파주개성인삼축제'를 개최한다고 30일 밝혔다.

지난해 열린 파주개성인삼축제 현장.[사진=파주시]

올해 주제는 '함께 달리고, 함께 즐기고, 다시 뛰는 파주개성인삼축제'이다. 분단의 상징이었던 접경 지역을 단순한 경계의 공간이 아니라 사람들이 오가며 머무는 활력의 공간으로 바꾸고 지역 농업과 관광을 함께 키우겠다는 방향성을 담았다.

축제의 중심은 '6년근 파주개성인삼'이다. 축제에 출하되는 인삼도 6년근만 엄격히 선별해 선보이며 파주시가 재배·수확·선별·봉인 전 과정을 관리하는 체계를 갖추어 소비자의 신뢰를 높였다.

이 인삼을 주인공으로 파주시는 올해 축제를 '볼거리·먹거리·놀거리'가 가득한 체험형 콘텐츠로 재구성해 가족 단위 방문객이 즐길 수 있도록 했다.

먼저 '장단삼백 요리 전국 경연대회'로 축제의 무대를 연다. 전국 25개 팀이 참가해 장단콩, 개성인삼, 한수위 파주 쌀을 활용한 요리를 선보인다.

임진각의 밤 풍경을 활용한 야간 프로그램 '달빛 극장'도 마련된다. 낮의 축제가 장터와 체험 중심이라면, 밤에는 영화 상영을 통해 임진각 일대를 문화·관광 공간으로 확장하는 시도이다. 상영작은 가족 관람이 가능한 작품 중심으로 구성될 예정이다.

먹거리·체험 프로그램으로 '인삼 비빔밥 만들기'와 '인삼 건강 마라톤'을 비롯해 '파주개성인삼전시관', 인삼 활용 메뉴를 선보이는 '파주개성인삼개발요리전시관'이 운영되고, 거리·무대 공연 등 문화예술 행사가 더해진다.

먹거리 공간에서는 6년근 인삼을 활용한 인삼요리와 함께 파주 농특산물·가공품·향토음식을 한자리에서 만날 수 있다. 파주개성인삼 및 가공품 직거래 판매장, 파주 농특산물 판매점도 마련돼 생산자와 소비자가 직접 연결되는 구조를 강화한다.

파주개성인삼축제는 행사 기간 총 10t의 인삼과 청정 농특산물을 시중 대비 15~20% 낮은 가격으로 직거래 판매해 판로 확대와 지역 브랜드 가치 제고를 꾀한다는 방침이다.

송호철 도시농업과장은 "파주개성인삼축제는 단순히 인삼을 파는 자리가 아니라 농민들이 6년이라는 시간을 들여 키워낸 결실을 시민과 나누는 자리"라며 "올해는 체험 프로그램을 늘려 남녀노소 누구나 즐기며 파주 농산물의 가치를 직접 느낄 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com